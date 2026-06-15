Hubo dos empates en el grupo, pero Uruguay es el puntero y acá te aclaramos el porqué.

La paridad absoluta se tomó el arranque del Grupo H en la cita de Norteamérica, dejando a los fanáticos de todo el planeta sacando cuentas con calculadora en mano.

Tras completarse los dos compromisos de la jornada inaugural, se instaló una gigantesca interrogante colectiva: ¿Por qué la Uruguay de Marcelo Bielsa aparece en el primer lugar de la tabla de posiciones si los cuatro equipos del grupo marchan empatados exactamente con un punto? Aquí te explicamos al detalle el milimétrico reglamento de la FIFA que puso a festejar a los charrúas.

La jornada de estreno del grupo comenzó con un auténtico terremoto futbolístico luego de que la poderosa Selección de España no lograra pasar de un pálido empate 0-0 frente a la humilde escuadra de Cabo Verde. Horas más tarde, en la ciudad de Miami, el combinado de Uruguay también firmó las tablas al igualar 1-1 ante Arabia Saudita. Con este panorama, las cuatro naciones quedaron igualadas con 1 unidad y una diferencia de gol de cero.

Es en este escenario donde entra en juego el reglamento oficial de la Copa del Mundo. El tercer criterio de desempate establecido por la FIFA, que se aplica inmediatamente después de los puntos obtenidos y la diferencia de goles general, es la cantidad de goles anotados a favor en el torneo.

Ventaja charrúa y saudí: Al haber registrado un gol en su marcador liguero tras el 1-1 mutuo, tanto Uruguay como Arabia Saudita superan de forma directa a España y Cabo Verde en el escalafón, debido a que europeos y africanos se quedaron con el casillero de anotaciones en blanco.

España empató 0-0 en su debut.

Publicidad

El Fair Play: El Fair Play define el liderato ante Arabia Saudita

Sin embargo, la gran duda de los aficionados radica en el desglose final: ¿Por qué la Celeste se ubica por delante de los asiáticos si ostentan los mismos puntos, idéntica diferencia de goles y la misma cantidad de tantos a favor? La respuesta es un aspecto reglamentario que pocas veces define cosas tan importantes: los Puntos de Juego Limpio (Fair Play).