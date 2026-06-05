Este viernes dejó de existir una de las glorias del rock argentino y el goleador de Deportes Concepción no escondió sus emociones ante lamentable noticia.

El mundo de la música y la cultura popular a nivel continental vive una jornada de profundo dolor. Carlos “Indio” Solari, el legendario e indiscutido líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció a los 77 años de edad, provocando un luto transversal que cruzó la cordillera de inmediato.

La noticia caló hondo en el fútbol chileno, especialmente en el experimentado delantero de Deportes Concepción, Joaquín Larrivey, quien alzó la voz para manifestar su tremenda tristeza por la partida de un ícono que marcó a fuego su historia familiar.

En conversación con ADN Deportes, el atacante de 41 años desnudó su faceta más íntima y relató cómo la obra musical del mítico cantante trasandino, reconocido hincha de Boca Juniors, lo acompañó desde la cuna. “Yo crecí en una familia donde mis hermanos eran muy del palo del rock argentino y en mi casa era todo el día escuchar música como La Renga, Los Piojos, León Gieco, Soda Stereo y, sobre todo, el grupo predilecto era Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, confesó con evidente emoción.

El ariete del “León de Collao” reveló una particular anécdota que demuestra la locura que existía en su hogar por la banda. “El indio y sus letras místicas y sus grandes melodías marcaron mi infancia, mi juventud y quedaron grabados siempre en mí, para siempre. Mi hermano Denis… era fanático del Indio y de Los Redondos y muy chico se tatuó la tapa del disco Octubre en el brazo, cosa que los llevó al enojo con mis viejos”, rememoró con nostalgia.

Joaquín Larrivey revela su reacción ante la muerte del Indio Solari.

El ritual prepartido de Larrivey con los himnos de Ricota

El lazo del goleador con el fallecido artista se mantuvo intacto a pesar del paso de las décadas y los viajes por su carrera profesional. Tanto así, que el “Bati” admitió que las estrofas del “Indio” siguen siendo parte fundamental de su concentración antes de saltar a la cancha a inflar las redes.

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“Hoy en día tengo mi playlist prepartido y ahí hay varias canciones de Los Redondos, como Jijiji, Tarea Fina o El Pibe de los Astilleros. Todas las canciones que me remontan a esa época, a una infancia, a una adolescencia muy feliz”, sentenció Larrivey, rindiéndole un sincero homenaje a uno de los poetas más grandes del rock en español.