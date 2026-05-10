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Fútbol chileno hoy domingo 10 de mayo | Fecha 5 de la Copa de la Liga y Fecha 11 de la Primera B

La acción del fútbol chileno no se detiene y este día de la madre hay actividad en la Copa de la Liga y la Primera B.

Hay fútbol este domingo.
© ArchivoHay fútbol este domingo.

Este domingo continúa la acción del fútbol chileno en sus distintas categorías, donde destacan varios partidos de la Primera B y la Copa de la Liga, donde Universidad de Chile y Universidad Católica se juegan cosas importantes.

Todo arrancará en el norte del país con los partidos de Antofagasta y Copiapó ante San Luis de Quillota y Unión San Felipe, respectivamente. Ambos duelos son válidos por la Fecha 11 de la segunda categoría del balompié criollo.

La U visita a La Calera en la Región de Valparaíso. | Foto: Photosport

La U visita a La Calera en la Región de Valparaíso. | Foto: Photosport

El plato fuerte comenzará a las 3 de la tarde, donde Coquimbo Unido recibirá en el puerto pirata a Huachipato. Simultáneamente, Universidad de Chile visitará a Unión La Calera con la obligación de obtener los tres puntos para soñar con las semifinales en la Copa de la Liga.

Un poco más tarde, Universidad Católica está obligada a derrotar a Ñublense en el Claro Arena si quiere rugir fuerte en el certamen nacional, donde actualmente marcha en el segundo puesto del Grupo B.

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Copa de la Liga

Coquimbo Unido vs. Huachipato: 15:00 horas, HBO MAX.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile: 15:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Universidad Católica vs. Ñublense: 17:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

O’Higgins vs. Everton: 20:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Primera B

Deportes Antofagasta vs. San Luis de Quillota: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Deportes Copiapó vs. Unión San Felipe: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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