La acción del fútbol chileno no se detiene y este día de la madre hay actividad en la Copa de la Liga y la Primera B.

Este domingo continúa la acción del fútbol chileno en sus distintas categorías, donde destacan varios partidos de la Primera B y la Copa de la Liga, donde Universidad de Chile y Universidad Católica se juegan cosas importantes.

Todo arrancará en el norte del país con los partidos de Antofagasta y Copiapó ante San Luis de Quillota y Unión San Felipe, respectivamente. Ambos duelos son válidos por la Fecha 11 de la segunda categoría del balompié criollo.

La U visita a La Calera en la Región de Valparaíso. | Foto: Photosport

El plato fuerte comenzará a las 3 de la tarde, donde Coquimbo Unido recibirá en el puerto pirata a Huachipato. Simultáneamente, Universidad de Chile visitará a Unión La Calera con la obligación de obtener los tres puntos para soñar con las semifinales en la Copa de la Liga.

Un poco más tarde, Universidad Católica está obligada a derrotar a Ñublense en el Claro Arena si quiere rugir fuerte en el certamen nacional, donde actualmente marcha en el segundo puesto del Grupo B.

Copa de la Liga

Coquimbo Unido vs. Huachipato: 15:00 horas, HBO MAX.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile: 15:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Universidad Católica vs. Ñublense: 17:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

O’Higgins vs. Everton: 20:00 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Primera B

Deportes Antofagasta vs. San Luis de Quillota: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Deportes Copiapó vs. Unión San Felipe: 12:30 horas, TNT Sports Premium y HBO MAX.