Oficial: ANFP da a conocer la programación de Colo Colo, U. Católica y U. de Chile en la Copa Chile 2026

El ente rector del fútbol chileno dio a conocer la programación de los tres equipos más tradicionales del país para la Copa Chile.

La Liga de Primera 2026 está llegando lentamente al término de la primera rueda y también la Copa de la Liga, pero la acción del fútbol chileno no se detendrá en el mes de junio y se disputará la fase de grupos de la Copa Chile.

El día de ayer, la ANFP liberó el calendario para las 5 primeras fechas, teniendo en consideración que los equipos de la Primera B ya disputaron los dos primeros compromisos del certamen entre ellos.

Huachipato es el último campeón de la Copa Chile. | Foto: Photosport

Ahí, destaca la programación de Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile, clubes que son absolutamente favoritos para sortear la fase de grupos y avanzar a la siguiente etapa del certamen nacional.

Para los clubes de Primera División, las 5 primeras fechas se disputarán desde mediados de junio hasta principios de julio, con un calendario apretado que exigirá el máximo de concentración si quieren seguir con vida para el segundo semestre.

Colo Colo

Deportes Recoleta vs. Colo Colo: 20 de junio a las 17:30.

Colo Colo vs. O’Higgins: 25 de junio a las 19:30.

Unión Española vs. Colo Colo: 29 de junio a las 19:30.

O’Higgins vs. Colo Colo: 2 de julio a las 20:30.

Colo Colo vs. Deportes Recoleta: 6 de julio a las 19:30.

Universidad Católica

Deportes Copiapó vs. Universidad Católica: 20 de junio a las 15:00.

Everton vs. Universidad Católica: 23 de junio a las 20:30.

Universidad Católica vs. San Luis de Quillota: 27 de junio a las 20:00.

Universidad Católica vs. Everton: 30 de junio a las 20:30.

Universidad Católica vs. Deportes Copiapó: 4 de julio a las 20:30.

Universidad de Chile

Universidad de Chile vs. Santiago Wanderers: 21 de junio a las 17:30.

Unión La Calera vs. Universidad de Chile: 24 de junio a las 19:30.

Universidad de Chile vs. Unión San Felipe: 28 de junio a las 17:30.

Universidad de Chile vs. Unión La Calera: 1 de julio a las 20:30.

Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile: 5 de julio a las 12:30.