Los partidos de Copa Chile este sábado 4 de julio que serán transmitidos por TNT Sports y HBO MAX

Hay 5 partidos de Copa Chile este sábado 4 de julio, pero sólo dos serán transmitidos íntegramente por TNT Sports.

El fútbol chileno no se detiene y este sábado habrá acción de Copa Chile, donde 5 partidos prometen buen fútbol, pero, lamentablemente para los hinchas, no todos serán televisados en esta oportunidad.

TNT Sports anunció que para este 4 de julio sólo transmitirá dos de los 5 compromisos: Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido y Universidad Católica vs. Deportes Copiapó que se disputará en el Claro Arena.

Católica ya está en octavos de final. | Foto: Photosport

Los partidos que no contarán con ningún tipo de televisación en esta oportunidad son Unión San Felipe vs. Unión La Calera, Magallanes vs. Palestino y San Luis de Quillota vs. Everton de Viña del Mar en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

Cabe mencionar que, de momento, Universidad Católica es el único equipo que ya está instalado en los octavos de final de la Copa Chile y durante esta Fecha 5 podría haber nuevos clasificados en el certamen nacional.

A diferencia de la Copa de la Liga, en la Copa Chile clasifican los dos primeros de cada grupo a la fase de octavos de final, la cual se disputará en ida y vuelta hasta las semifinales. La final, en esta oportunidad, será a partido único.

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La cartelera de este sábado 4 de julio

Unión San Felipe vs. Unión La Calera: 15:00 horas, sin transmisión.

Magallanes vs. Palestino: 15:00 horas, sin transmisión.

San Luis de Quillota vs. Everton: 16:00 horas, sin transmisión.

Deportes Iquique vs. Coquimbo Unido: 18:00 horas, transmite TNT Sports y HBO MAX.

Universidad Católica vs. Deportes Copiapó: 20:30 horas, transmite TNT Sports y HBO MAX.