El ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por su legado dentro de la cancha, sino por un episodio ocurrido durante el fin de semana que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Considerado por muchos como el mejor tenista en la historia de Chile, el “Chino” marcó una era en el deporte nacional tras alcanzar la cima del ranking ATP, un logro que hasta hoy ningún otro chileno ha podido igualar. Sin embargo, su nombre también ha estado ligado a diversas controversias fuera del circuito.

Y es que, a lo largo de los años, su carácter y episodios extradeportivos han generado debate constante. Una situación que volvió a repetirse recientemente, evidenciando nuevamente ese contraste entre su brillante carrera y su vida personal.

En esta ocasión, todo quedó registrado en video. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, mostrando a Marcelo Ríos en un evidente estado de ebriedad a la salida de un bar en el sector oriente de Santiago.

Captan a Marcelo Ríos en confuso incidente a la salida de un bar

De acuerdo a lo difundido, el extenista se encontraba en el bar Taringa, ubicado en Vitacura, desde donde habría salido tras haber consumido alcohol en exceso. En el registro, se le ve tambaleante mientras discute con funcionarios de Carabineros.

Pero eso no sería todo. Según reportes que acompañan el video, el “Chino” incluso habría sufrido una caída, golpeándose en la frente producto de su estado, lo que aumentó la preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Publicidad

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

Además, se asegura que también protagonizó un tenso momento con otros clientes del local, a quienes habría increpado e incluso amenazado, generando un ambiente de alta tensión en el lugar.

Así, Marcelo Ríos suma un nuevo episodio polémico fuera de la cancha, en una historia que vuelve a mezclar deporte y farándula, y que reabre el debate sobre la exposición pública de las figuras deportivas.

Publicidad

DATOS CLAVE

Marcelo Ríos fue grabado en estado de ebriedad saliendo de un bar en Santiago.

El incidente ocurrió en el bar Taringa, ubicado en la comuna de Vitacura.

El ex tenista sufrió una caída y discutió con personal de Carabineros tras beber.