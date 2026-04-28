Este martes estará plagado de fútbol desde bien temprano, ya que arrancan las semifinales de la UEFA Champions League con un compromiso que promete sacar chispas entre el PSG y el Bayern Múnich, el cual se podrá ver por ESPN y Disney+.
Un poco más tarde, a las 7 de Chile continental, La Roja Femenina Sub 17 enfrentará a Colombia por el Sudamericano de la categoría, partido que se verá exclusivamente por D Sports y la aplicación DGO, además de T13.
Coquimbo va por un nuevo triunfo en Copa Libertadores. | Foto: Photosport
A nivel de torneos internacionales, por otro lado, solo habrá tres representantes chilenos hoy día: Audax Italiano que visita a Barracas Central desde las 8 de la tarde de Chile continental y O’Higgins, equipo que recibirá en Rancagua a Boston River de Uruguay. Por último, Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.
Ya para mañana será el compromiso por la otra semifinal de Champions League entre Atlético Madrid y Arsenal, mientras que Universidad Católica salta a la cancha para enfrentar a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores de América.
La agenda
|Partido
|Horario (Chile)
|Quién transmite
|Copa Libertadores
|Libertad vs Independiente del Valle
|19:00
|Fox Sports 2 – Disney+ Premium
|Lanús vs LDU Quito
|19:00
|Fox Sports – Disney+ Premium
|Universidad Central vs Rosario Central
|21:00
|Fox Sports 2 – Disney+ Premium
|Cruzeiro vs Boca Juniors
|21:30
|Telefe – Fox Sports – Disney+ Premium
|Deportes Tolima vs Coquimbo Unido
|23:00
|Fox Sports 2 – Disney+ Premium
|Sporting Cristal vs Junior
|23:00
|Fox Sports 3 – Disney+ Premium
|Copa Sudamericana
|San Lorenzo vs Santos
|19:00
|DSports
|Botafogo vs Independiente Petrolero
|19:00
|ESPN 2 – Disney+ Premium
|Barracas Central vs Audax Italiano
|21:00
|ESPN 2 – Disney+ Premium
|Deportivo Recoleta vs Deportivo Cuenca
|21:30
|DSports
|Millonarios vs São Paulo
|21:30
|DSports
|O’Higgins vs Boston River
|23:00
|ESPN 2 – Disney+ Premium