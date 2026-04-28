Fútbol hoy 28 de abril: Champions League, Copa Libertadores, Sudamericana y Sudamericano Sub 17 Femenino

La Roja Sub 17 Femenina salta a la cancha, O'Higgins y Audax harán lo propio en Copa Sudamericana y hay Champions League.

Hay fútbol este martes 28 de abril.
Este martes estará plagado de fútbol desde bien temprano, ya que arrancan las semifinales de la UEFA Champions League con un compromiso que promete sacar chispas entre el PSG y el Bayern Múnich, el cual se podrá ver por ESPN y Disney+.

Un poco más tarde, a las 7 de Chile continental, La Roja Femenina Sub 17 enfrentará a Colombia por el Sudamericano de la categoría, partido que se verá exclusivamente por D Sports y la aplicación DGO, además de T13.

Coquimbo va por un nuevo triunfo en Copa Libertadores.

A nivel de torneos internacionales, por otro lado, solo habrá tres representantes chilenos hoy día: Audax Italiano que visita a Barracas Central desde las 8 de la tarde de Chile continental y O’Higgins, equipo que recibirá en Rancagua a Boston River de Uruguay. Por último, Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima por la Copa Libertadores.

Ya para mañana será el compromiso por la otra semifinal de Champions League entre Atlético Madrid y Arsenal, mientras que Universidad Católica salta a la cancha para enfrentar a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores de América.

  • PSG y Bayern Múnich inician las semifinales de la Champions League por ESPN y Disney+.
  • La Roja Femenina Sub 17 enfrenta a Colombia a las 7:00 horas por D Sports.
  • Audax Italiano y O’Higgins disputan sus duelos internacionales desde las 20:00 horas de Chile.

Partido Horario (Chile) Quién transmite
Copa Libertadores
Libertad vs Independiente del Valle 19:00 Fox Sports 2 – Disney+ Premium
Lanús vs LDU Quito 19:00 Fox Sports – Disney+ Premium
Universidad Central vs Rosario Central 21:00 Fox Sports 2 – Disney+ Premium
Cruzeiro vs Boca Juniors 21:30 Telefe – Fox Sports – Disney+ Premium
Deportes Tolima vs Coquimbo Unido 23:00 Fox Sports 2 – Disney+ Premium
Sporting Cristal vs Junior 23:00 Fox Sports 3 – Disney+ Premium
Copa Sudamericana
San Lorenzo vs Santos 19:00 DSports
Botafogo vs Independiente Petrolero 19:00 ESPN 2 – Disney+ Premium
Barracas Central vs Audax Italiano 21:00 ESPN 2 – Disney+ Premium
Deportivo Recoleta vs Deportivo Cuenca 21:30 DSports
Millonarios vs São Paulo 21:30 DSports
O’Higgins vs Boston River 23:00 ESPN 2 – Disney+ Premium
