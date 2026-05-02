Fútbol chileno hoy sábado 2 de mayo de 2026 | Copa de la Liga 2026 y Primera B

La acción del fútbol chileno no se detiene y este sábado 2 de mayo habrá varios partidos de la Copa de la Liga y la Primera B, donde los equipos de la máxima categoría del fútbol chileno buscarán afianzarse en sus grupos.

La acción comenzará pasado el mediodía en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano deberá recibir a Unión La Calera en un choque de los punteros del Grupo D, donde también está la U y La Serena.

Gago y la U buscarán seguir encendidos. | Foto: Photosport

Azules y papayeros serán precisamente los animadores del compromiso que sigue en la parrilla, ya que desde las 3 de la tarde se medirán en el Estadio La Portada ambos con la urgencia de tener que sumar de a tres.

En la Primera B, Rangers de Talca necesita con extrema urgencia sumar tres puntos y lo tendrá hacer en calidad de local y ante Deportes Puerto Montt, que quiere volver a encenderse en la parte alta de la tabla.

Copa de la Liga

Audax Italiano vs. Unión La Calera: 12:30hrs, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Deportes La Serena vs. Universidad de Chile: 15:00hrs, HBO MAX.

Everton vs. Palestino: 15:00hrs, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Ñublense vs. Cobresal: 20:00hrs, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Primera B

Deportes Santa Cruz vs. Deportes Iquique: 17:30hrs, TNT Sports Premium y HBO MAX.

Rangers vs. Deportes Puerto Montt: 20:00hrs, TNT Sports Premium y HBO MAX.