Agenda de hoy, miércoles 3 de marzo: Copa Libertadores, Premier League, Serie A, Liga MX, Copa del Rey, Copa Argentina, Liga Betplay y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de Argentina, Colombia, Chile, Inglaterra, España, Italia,y México, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un miércoles 3 de marzo con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la continuación de la Copa Libertadores, Liga MX, Premier League, Copa del Rey, Serie A, Ligue 1, Liga Betplay de Colombia y mucho más.

CONMEBOL Libertadores

Caracas (VEN) vs. Universidad César Vallejo (PER) | Primera ronda (vuelta)

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Guaraní (PAR) vs. Royal Parí (BOL) | Primera ronda (vuelta)

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Torneo Guard1anes 2021 | México

Juárez vs. Monterrey | Jornada 9

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Querétaro vs. Chivas | Jornada 9

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Cruz Azul vs. Mazatlán | Jornada 9

00:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA (jueves)

23:05 VEN, BOL

22:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:05 CDMX

Tijuana vs. América | Jornada 9

00:06 ARG, CHL, URU, PAR, BRA (jueves)

23:06 VEN, BOL

22:06 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:06 CDMX

Copa Argentina

Boca vs. Claypole | 32avos de final

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa del Rey | España

Barcelona vs. Sevilla | Semifinales (vuelta)

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Crystal Palace vs. Manchester United | Adelanto de la Jornada 29*

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Serie A | Italia

Sassuolo vs. Napoli | Jornada 25

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Atalanta vs. Crotone | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Benevento vs. Hellas Verona | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Cagliari vs. Bologna | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Fiorentina vs. Roma | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Genoa vs. Sampdoria | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Milan vs. Udinese | Jornada 25

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Ligue 1 | Francia

Lyon vs. Rennes | Jornada 28

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Brest vs. Dijon | Jornada 28

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Metz vs. Angers | Jornada 28

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Saint Etienne vs. Lens | Jornada 28

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Niza vs. Nimes | Jornada 28

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Lille vs. Marsella | Jornada 28

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Montpellier vs. Lorient | Jornada 28

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Bordeaux vs. Paris Saint-Germain | Jornada 28

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Nantes vs. Reims | Jornada 28

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Racing Estrasbourgo vs. Mónaco | Jornada 28

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

DFB Pokal | Alemania

Rot-Weiss Essen vs. KSV Holstein | Cuartos de final

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Leipzig vs. Wolfsburgo | Cuartos de final

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Patriotas vs. América de Cali | Pendiente Jornada 1

22:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:05 VEN, BOL

20:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:05 CDMX

