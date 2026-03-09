Fabián Bustos, DT de Millonarios, confirmó lo que nadie quería oír en Colombia: Falcao se volvió a lesionar

En Millonarios no todo fue alegría después de la victoria ante Cúcuta Deportivo por la décima fecha de la Liga Colombiana I-2026 porque el entrenador Fabián Bustos confirmó lo que nadie quería oir en Colombia: Radamel Falcao García se volvió a lesionar. ¿Es grave? El DT argentino lo aclaró todo.

Falcao volvió a entrar en una convocatoria de Millonarios 17 días después de sufrir una lesión muscular leve en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. Estuvo en el banco de suplentes en la victoria ante Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana y, la verdad, es que no estaba para jugar.

“Lo necesitamos y si estuviera para jugar seguramente estaría. Hizo un esfuerzo enorme tanto como lo hizo Rodri porque, si no me equivoco, los dos salieron en el partido con Llaneros. 10 minutos antes Rodri y después Radamel e hicieron un esfuerzo grande para ponerse bien y llegar al día miércoles pasado. Bueno, gracias a Dios ya vieron lo que hizo Rodrigo y llegó”, empezó diciendo Bustos antes de dar la mala noticia sobre Falcao que nadie en Colombia quería oír.

El DT de Millonarios confirmó que Radamel Falcao se volvió a lesionar

Falcao sufrió una segunda lesión en la era de Bustos en Millos. (Foto: Vizzor Image)

“Rada, en ese esfuerzo tan profesional que quería estar, que quería sumar al grupo, darles minuto de calidad cuando le toca, hizo un esfuerzo y un poco se resintió. No es una lesión grande, no es algo complicado, pero seguramente entre 6, 7 a 10 días no lo tenemos a Rada“, confirmó el DT de Millonarios sobre la nueva lesión de Falcao en el fútbol de Colombia.

ver también Rodrigo Contreras y una mala noticia para Millonarios: será duramente sancionado tras el gol al Cúcuta

Lo único positivo de la nueva lesión de Falcao en Millonarios

Aunque parecía que nada bueno se podría sacar de la noticia que Radamel Falcao se volvió a lesionar, Fabián Bustos confirmó que “apenas esté para jugar va a estar apoyando y sumando con los chicos, así que es un poco eso. Fue una decisión con él porque lo llevamos también a Medellín, sabía que no iba a entrar porque estaba con una sensación, pero quería estar a la par de los compañeros, quería apoyar y empujar. Son esos líderes como Macka, Andrés (Llinás), Jorge (Arias) o los más gandes que siempre quieren sumarse estando desde donde les toque, en la banca, afuera y jugando. Hicieron unas imágenes donde salió que tiene una pequeña distensión, pero no en el mismo lugar donde tuvo la última lesión“.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos días estaría Falcao por fuera de las canchas tras una nueva lesión? ¿Cuántos días estaría Falcao por fuera de las canchas tras una nueva lesión? Ya votaron 0 personas

En resumen