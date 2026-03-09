James Rodríguez y las 5 palabras que toda Colombia quería escuchar: “Sí, está bueno esto acá”

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 está cada vez más cerca y una de las grandes preocupaciones en la selección colombiana es la poca continuidad con la que puede llegar James Rodríguez, pero… ¡Tranquilos! Llegaron las cinco palabras del ’10’ que toda Colombia quería escuchar.
James fue presentado el 6 de febrero como nuevo jugador de Minnesota United FC, pero fue hasta el 24 del mismo mes cuando pudo relizar el primer entrenamiento con sus compañeros. Con el permiso de trabajo en orden, el debut en la MLS era inminente, pero surgió otro gran problema.
Cameron Knowles, entrenador de Minnesota United, reveló que James Rodríguez sufrió una contusión, no pudo terminar el entrenamiento del 5 de marzo y, por ende, no jugó en la derrota ante 3-1 ante Nashville SC. Las alarmas se prendieron en la Selección Colombia hasta que…
Las 5 palabras de James que toda Colombia quería escuchar
James Rodríguez se conectó al stream del creador de contenido ‘Pelicanger’ y no solo confirmó que debuta contra el equipo del delantero alemán Thomas Muller cuando Minnesota United visite a Vancouver Whitecaps el domingo 15 de marzo a las 3:30 P.M, también dijo las cinco palabras que toda Colombia quería escuchar porque reveló si se siente cómodo en Estados Unidos en búsqueda de llegar de la mejor manera al Mundial 2026. “Sí, está bueno esto acá”, afirmó el capitán de la ‘Tricolor’.
ver también
‘El Pibe’ Valderrama desmiente a James y destapa la gran polémica del camerino de la Selección Colombia
La Selección Colombia debuta este día y a esta hora en el Mundial 2026
Cuando los calendarios y lo relojes del mundo marquen que son las 9:00 P.M. del miércoles 17 de junio, el balón empezará a rodar en el estadio Azteca, de la Ciudad de México, y la Selección Colombia, James Rodríguez, Luis Díaz y compañía, debutarán ante Uzbekistán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Encuesta¿Contra cuál equipo debutaría James Rodríguez en la MLS?
¿Contra cuál equipo debutaría James Rodríguez en la MLS?
Ya votaron 0 personas
En síntesis
- James Rodríguez debutará con Minnesota United el 15 de marzo tras confirmar que se siente bien en EE. UU.
- El capitán afirmó “Sí, está bueno esto acá” sobre su comodidad en suelo estadounidense.
- Colombia debutará el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca.