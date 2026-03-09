Es tendencia:
Liga Colombiana

Rodrigo Contreras y una mala noticia para Millonarios: será duramente sancionado tras el gol al Cúcuta

Luego del gol frente a Cúcuta, Rodrigo Contreras quedó en el centro de la polémica porque recibirá un fuerte castigo. ¡Malas noticias para Millos!

Por Julio Montenegro

Rodrigo Contreras marcó en la victoria de Millonarios ante Cúcuta Deportivo.
© Vizzor ImageRodrigo Contreras marcó en la victoria de Millonarios ante Cúcuta Deportivo.

Sin temor a equivocarse, es el jugador de moda en todo el fútbol de Colombia. Rodrigo Contreras volvió a marcar otro golazo con Millonarios, y cuando parecía que todo era alegría porque el delantero argentino sigue encendido, se conoció que será duramente sancionado por la Dimayorr tras el gol al Cúcuta Deportivo.

Contreras venía de ser la gran figura de la victoria 1-3 ante Atlético Nacional con dos goles, uno desde antes de la mitad de la cancha, para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y eliminar al equipo ‘Verdolaga’. ¿Era momento de relajarse? ¡No! Nada que ver.

Luego de sumar tan solo un punto en los primeros cuatro partidos de la Liga Colombiana I-2026, Millonarios empezó una carrera contrarreloj para sumar la mayor cantidad de unidades y meterse en la pelea por clasificar a los Playoffs del fútbol colombiano. Rodrigo Contreras volvió a ser clave.

La dura sanción que va a recibir Rodrigo Contreras en la Liga Colombiana I-2026

Rodrigo Contreras marcó un gol ante Cúcuta Deportivo. (Foto: Vizzor Image)

Rodrigo Ureña puso un balón aéreo dentro del área del Cúcuta Deportivo, Contreras recibió la pelota de pecho, se giró y sin dejarla caer… ¡Pum! Golazo y a celebrar. El delantero argentino se quitó la camiseta, el árbitro Luis Delgado le mostró amarilla y la Dimayor lo va a sancionar con dos multas. La primera de $350.181 pesos por la amonestación y la segunda multa por $17.509.050, ya que violó el artículo 69 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol: “Al jugador que en el momento de celebrar un gol se levante la camiseta o se despoje de la misma será sancionado con diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana I-2026?

Con 14 puntos en diez fechas disputadas, Millonarios sigue remontando para entrar en los ocho primeros lugares de la tabla de posiciones, y buscará una nueva victoria cuando enfrente a Boyacá Chicó el próximo sábado 14 de marzo a las 6:20 P.M. en el estadio La Independencia, de Tunja.

Datos clave

  • Rodrigo Contreras recibirá una multa de $17.509.050 por quitarse la camiseta tras anotar al Cúcuta.
  • La Dimayor aplicará una sanción adicional de $350.181 por la amonestación recibida durante el partido.
  • Millonarios enfrentará a Boyacá Chicó el sábado 14 de marzo a las 6:20 P.M. en Tunja.
