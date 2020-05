Axel Vera Trejo, el juvenil mexicano que consiguió una prueba en España

Diego Lainez, Héctor Herrera, Andrés Guardado y Néstor Araujo son los futbolistas mexicanos que actualmente militan en La Liga de España. Si bien hay muchos elementos en la Liga MX con ese sueño, un juvenil de 17 años está más cerca de cumplirlo que ningún otro: Axel Vera Trejo consiguió una prueba en el Leganés y tiene la oportunidad de jugar en el futbol europeo.

El defensa central nació en Estados Unidos, viajó con su familia a México cuando era pequeño y hasta los 13 años jugó en las filiales del Pachuca, equipo al que le va y donde anhela llegar algún día. Después de su experiencia en Los Tuzos regresó al país del norte y su carrera parecía truncada hasta que a fin de 2019 recibió un llamado.

"Me llama un amigo que ya estaba en Leganés, que había jugado ahí y me dice oye, están interesados en tí. Les enseñé los videos tuyos y dijo que les gusta mucho cómo juegas al entrenador. No me lo esperaba", relató en declaraciones a Jóvenes Futbolistas MX.

Vera Trejo recordó cómo se dieron las cosas luego del interés del conjunto español: "El mismo día me llama uno de los entrenadores de ahí y me invitó a una visoría. El 7 de febrero me fui. Me fue muy bien, a los entrenadores les gustó cómo jugué, me costó un poco adaptarme al juego de España. Muy táctico y mucha mucha técnica".

La pandemia del Coronavirus lo hizo volver a su hogar antes de terminar la prueba por lo que el futbolista que en septiembre cumplirá 18 años aún no tiene claro su futuro. "Estamos hablando y nos dijeron que por julio. No saben exactamente cuándo", resaltó sobre los pasos a seguir y acerca de su ilusión de ser un mexicano más en el viejo contienenta.

