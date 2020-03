Camila Sodi es sospechosa de coronavirus, pero se niega a realizarse la prueba

Camila Sodi confesó a través de sus redes sociales que durante los últimos días convivió con un amigo que dio positivo en la prueba de coronavirus.

Inmediatamente, la actriz mexicana se convierte en sospechosa de estar contagiada de Covid-19, sin embargo advirtió que no acudirá a realizarse la prueba.

"Hola, gracias a todos los que están preguntando si estamos bien. Les cuento, un amigo muy cercano con el que estuvimos testeó positivo y entonces lo más probable es que nosotros también", reveló la polémica sobrina de Thalía.

Y aunque de inicio su actitud pareciera ser un tanto irresponsable ante las sospechas, la exnovia de Chicharito explicó los motivos por los que no se realizará la prueba.

El principal, asegura, es que no padece síntomas graves, por lo que prefiere darle la oportunidad a otras personas que realmente se encuentres en riesgo, ante la escasez de pruebas que hay en el país.

"No vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárse las a la gente que se siente muy mal o que está en riesgo", aclaró Camila Sodi.

No obstante, recomendó a la gente que sí presente los síntomas de coronavirus, como fiebre alta, que acudan de inmediato a realizarse el test.

Por lo pronto, optó por aislarse en su casa junto a su familia y a través de sus redes sociales comparte su día a día en cuarentena.

Camila Sodi explica por qué no se hará la prueba del Covid-19 pic.twitter.com/eJidBAyRex — Mister137 (@ElMister137) March 19, 2020

Lee También