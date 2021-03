Marco Fabián reveló el equipo de la Serie A que lo buscó antes de volver a la Liga MX

El regreso de Marco Fabián a la Liga MX fue sumamente llamativa, ya que se dio en medio del contexto de la pandemia del coronavirus y no al sitio que se pensaba que sería. El mediocampista está absolutamente identificado con Chivas de Guadalajara, aunque su vuelta se dio en FC Juárez.

El jugador se encontraba jugando en el Al-Sadd de Qatar, donde era dirijido nada menos que por Xavi Alonso, leyenda absoluta del Barcelona. No obstante, la experiencia no le duró demasiado por culpa de la pandemia y, a pesar de haber firmado un contrato por un tiempo determinado, el mismo debió suspenderse antes de lo previsto.

"En el Al-Sadd fui con la idea de jugar seis meses con Xavi, pero con él hablé de quedarme más tiempo. Primero era quedarme un semestre para ver si me acoplaba no solo al futbol, también a la forma de vida y después planear un contrato de uno o dos años. Desgraciadamente se cruza la pandemia y en Qatar suspenden todo el futbol, solo jugué dos o tres partidos. Me proponían quedarme unos meses más, pero ya no quería estar inactivo", aseguró.

Marco Fabián fue buscado por un equipo de la Serie A

La Liga MX no fue la primera opción para Marco Fabián, quien reveló que un histórico italiano lo fue a buscar para que se sume al Benevento de la Serie A: “Tuve propuestas de fuera de México, en concreto te digo que hubo una para llegar a la Serie A de Italia con el Benevento de Pippo Inzaghi, igualmente en España hubo otra opción, en Medio Oriente y el futbol mexicano que siempre estuvo en mi cabeza", reveló en diálogo con Javier Alarcón.

Finalmente, volvió a contar respecto a las charlas que tuvo con Chivas de Guadalajara y Cruz Azul, aunque se terminó inclinando por la oferta de Juárez: "Aquí hubo tres opciones, todos saben que hablé con Chivas, después con Cruz Azul, pero el proyecto de Juárez me buscó y Memo Cantú me convenció. Tengo 31 años, quería estar cerca de mi familia y tenía la cuenta pendiente de volver a México, qué mejor que con un reto como Juárez con todo lo que tienen proyectado no solo en futbol, incluso en temas con El Paso, Texas", culminó.

