Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona

“Deben ser suplentes” Los hinchas explotaron con estos jugadores tras el empate de Barcelona vs. Botafogo

Barcelona empató contra Botafogo por Copa Libertadores y los hinchas cuestionaron a varios jugadores del equipo ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
“Deben ser suplentes” Los hinchas explotaron con estos jugadores tras el empate de Barcelona vs. Botafogo
“Deben ser suplentes” Los hinchas explotaron con estos jugadores tras el empate de Barcelona vs. Botafogo

Barcelona SC no pasó del empate de local contra Botafogo de Brasil por la fase 3 de la Copa Libertadores pese a haber conseguido la ventaja primero. Otra vez los hinchas criticaron duramente a algunos jugadores, pidiendo que sean suplentes.

Le dieron la responsabilidad de ser el ’10’ de Barcelona pero Joao Rojas fue de los más criticados, los hinchas apuntaron a que debe ser suplente ya que no rinde ni como extremo ni enganche.

Lo contrataron para que sea ese volante creativo del medio campo, sin embargo Tommy Martínez también es de los más apuntados en estos cuatro partidos oficiales de Barcelona.

El año pasado fue importante y la revelación y apuntaba a que iba a ser importante en el primer equipo, sin embargo Jandry Gómez fue señalado por su displicencia en el campo al perder balones y a su toma de decisiones.

Finalmente, al igual que el año pasado, Byron Castillo sigue sin convencer como lateral y como extremo, los hinchas también criticaron que haya sido renovado por tres años.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad
Franklin Guerra dejó Barcelona y tendría sorpresivo nuevo club en LigaPro

ver también

Franklin Guerra dejó Barcelona y tendría sorpresivo nuevo club en LigaPro

Barcelona se adelantó con gol de Villalba – Foto: Barcelona

En resumen

  • Barcelona SC empató como local ante Botafogo en el partido de ida de la fase 3.
  • El lateral Byron Castillo renovó su contrato con el club por un periodo de tres años.
  • Joao Rojas y Tomás Martínez fueron señalados por la hinchada tras los cuatro partidos oficiales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El arquero de Libertad ya calentó la previa ante Boca
América

El arquero de Libertad ya calentó la previa ante Boca

Ver en VIVO Atlético Tucumán vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores
América

Ver en VIVO Atlético Tucumán vs Atlético Nacional por la Copa Libertadores

Alfaro: "Dejaremos la piel para dar vuelta la serie"
Conmebol

Alfaro: "Dejaremos la piel para dar vuelta la serie"

Duro camino: Liga de Quito, Barcelona y U. Católica ya conocen sus rivales en Copa Libertadores
Fútbol de Ecuador

Duro camino: Liga de Quito, Barcelona y U. Católica ya conocen sus rivales en Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo