Barcelona SC no pasó del empate de local contra Botafogo de Brasil por la fase 3 de la Copa Libertadores pese a haber conseguido la ventaja primero. Otra vez los hinchas criticaron duramente a algunos jugadores, pidiendo que sean suplentes.

Le dieron la responsabilidad de ser el ’10’ de Barcelona pero Joao Rojas fue de los más criticados, los hinchas apuntaron a que debe ser suplente ya que no rinde ni como extremo ni enganche.

Lo contrataron para que sea ese volante creativo del medio campo, sin embargo Tommy Martínez también es de los más apuntados en estos cuatro partidos oficiales de Barcelona.

El año pasado fue importante y la revelación y apuntaba a que iba a ser importante en el primer equipo, sin embargo Jandry Gómez fue señalado por su displicencia en el campo al perder balones y a su toma de decisiones.

Finalmente, al igual que el año pasado, Byron Castillo sigue sin convencer como lateral y como extremo, los hinchas también criticaron que haya sido renovado por tres años.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Barcelona se adelantó con gol de Villalba – Foto: Barcelona

