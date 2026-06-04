La primera decisión de la Selección Colombia con James tras el desplante a la hija de Gustavo Petro

¿Castigo ejemplar, censura o respaldo total al capitán? Conoce la primera decisión de la Selección Colombia con James tras el lío con Petro.

James Rodríguez empezó a ser tendencia en 3, 2, 1… ¿Qué pasó si el 4 de junio no jugaba la Selección Colombia? El ’10’ colombiano le negó una foto a Antonella Petro, la hija menor del presidente Gustavo Petro, y, acto seguido, se conoció la primera decisión que tomó la ‘Tricolor’ con el capitán del equipo.

A pesar de que los seguidores de Iván Cepeda, es del mismo partido político que Petro, retuvieron el bus de la Selección Colombia para ponerle publicidad del candidato presidencial del ‘Pacto Histórico’, la decisón de la Federación Colombiana de Fútbol fue que los jugadores y el cuerpo técnico fueran a recibir el pabellón nacional (bandera) de parte del presidente colombiano.

¿James Rodríguez, Luis Díaz y compañía estuvieron de acuerdo? Mmm… Las caras largas dijeron presente, un frío saludo de ‘Lucho’ a Gustavo Petro quedó en cámara y el “¿James, te puedo pedir una foto?” de Antonella Petro fue ignorado por el ’10’. Se encendió la polémica y la Selección Colombia no tardó en a aparecer por medio de sus redes sociales.

La primera decisión de la Selección Colombia con James tras el desplante a Antonella Petro

James Rodríguez estuvo en un evento con Antonella y Gustavo Petro. (Foto: X / @jamesdrodriguez y @petrogustavo)

Lejos de sancionarlo o castigarlo con un algún comunicado público, la primera decisión de la Selección Colombia con James luego del desplante a la hija del presidente Petro fue presumir al ’10’ siendo el primer jugador que apareció en la siguiente publicación en Instagram: “¡Última práctica en Bogotá! ‘La Sele’ se despidió de la capital con una jornada cargada de emoción“.

Post de la Selección Colombia con James Rodríguez. (Foto: Instagram / @fcfseleccioncol)

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La reacción de Carlos Antonio Vélez a la polémica entre James y la hija de Gustavo Petro

“Qué pena intervenir pero… ¡¡¡Tampoco!!!.. Está circulando un video en el que James ‘le hace un desplante’ a la hija de Petro. Se ve que sí le da la mano. No se detiene, quizá porque no la escucha, pero cumple con el protocolo. Me parece que se está hilando muy delgado y le están metiendo política a algo q no lo merece. ¿Será que están buscando cortinas de humo y distracciones a una realidad y es que el país, en proceso de destrucción, quiere salir del hueco? ¡¡¡No nos metan en el estiércol en el q viven!!!”, fue la reacción de Carlos Antonio Vélez a la polémica entre James Rodríguez y Antonella Petro.

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