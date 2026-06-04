El primer mensaje de Gustavo Petro luego de que James Rodríguez le negara una foto a su hija Antonella

Descubre cuál fue el primer y contundente mensaje de Gustavo Petro luego de que James Rodríguez le negara una foto a su hija Antonella.

En la entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se dio una gran polémica: James Rodríguez le negó una foto a la hija de Gustavo Petro, Antonella Petro. Acto seguido, apareció un primer mensaje del presidente colombiano. ¿Casualidad o causalidad?

Había tensión en el ambiente… La Selección Colombia llegó al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) luego de que el candidato Iván Cepeda hiciera una queja pública porque Abelardo de la Espriella, su contrincante en la segunda vuelta de la elección presidencial 2026, usará la camiseta de la ‘Tricolor’.

La Federación Colombiana de Fútbol no solo tuvo que responderle a Cepeda diciendo que no podían prohibirle a De la Espriella el uso de la camiseta de la Selección Colombia, también se vivió un momento de tensión cuando algunos seguidores del candidato del partido ‘Pacto Histórico’ detuvieron el bus de la ‘Tricolor’ para pegarle publicidad.

Petro y un primer mensaje luego de que James le negara una foto a su hija

James se encontró con Petro y su hja menor. (Foto: X / @jamesdrodriguez y @petrogustavo)

En medio de este tenso contexto político – deportivo, James Rodríguez dio de qué hablar negándole una foto a Antonella Petro. Sin embargo, el primer mensaje de Gustavo Petro tras este hecho no se centró en eso y prefirió la diplomacia. “He entregado la bandera de Colombia a la selección de nuestro país. Ha partido a un destino que deseo que sea de triunfo. Allá va al mundial, el país de la belleza”, publicó en X el presidente colombiano.

¿Quién tiene más seguidores en X, James Rodríguez o Gustavo Petro?

Al ser dos de los nombres más buscados en Colombia durante la jornada del 4 de junio, no hubo un mejor momento para preguntarse quién de los dos tiene más seguidores en X. Mientras Gustavo Petro supera los 8.6 millones, James Rodríguez cuenta con más de 16.4 millones de seguidores. El capitán de la selección colombiana le saca una diferencia de más de 7.8 millones.

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