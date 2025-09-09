Comenzó la demolición de un estadio histórico de España

El Real Betis comenzó las obras de reforma del histórico Benito Villamarín, fundado en 1929, con capacidad para 60.721 espectadores y que la última remodelación a la que se lo había sometido fue en 1982, al ser una de las sedes seleccionadas por la RFEF -y posteriormente por la FIFA- para la Copa Mundial de aquel año que se desarrolló en España.

El propio club mostró mediante sus canales oficiales el inicio de los trabajos, que demolerán completamente una de las plateas, en lo que corresponde a un proyecto que prevé que se extienda durante dos temporadas, con fecha establecida de finalización -en un plano favorable- para octubre del 2027.

El plan, diseñado por los estudios Rafael de la-Hoz (España) y Gensler (Estados Unidos), busca rediseñar al estadio de la ciudad de Sevilla en una instalación de alta calidad y modernidad que pueda ser utilizada no solo los días de partidos del Real Betis, sino los 365 días del año.

La capacidad del estadio aumentará a alrededor de 70.000 espectadores y contará con un mayor número de asientos “premium” (alrededor de 4.000). El recinto también lucirá totalmente cubierto, en pos de mejorar la acústica y la comodidad para los aficionados frente a las condiciones climatológicas de la ciudad (lluvias, el calor extremo en verano y las bajas temperaturas en el invierno).

El proyecto también contempla mejoras en la seguridad de la zona y una renovación urbanística del entorno, mejorar los servicios, incluyendo la tienda oficial del club, todo como parte de una bajada de línea de la directiva del Betis de mejorar la experiencia tanto de sus abonados como de los aficionados al fútbol que quieran arrimarse al elenco verdiblanco.

Por cierto, el coste total de la inversión se estima en una cifra que podría llegar hasta los 216,2 millones de euros. Mientras la reforma se desenvuelve, el equipo comandado por Manuel Pellegrini hará de local en el Estadio De La Cartuja, otro de los grandes inmuebles de la ciudad andaluza junto con el Ramón Sánchez Pizjuán del Sevilla FC.

Real Betis ya se mudó a La Cartuja

El Real Betis inició la temporada 2025/2026 haciendo de local en el Estadio La Cartuja (a 8 kilómetros del Benito Villamarín). Ya jugó allí ante el Deportivo Alavés y lo hará el resto de los partidos que deba disputar en LaLiga en condición de local. Lo mismo sucederá todo el tiempo que compita en la Europa League (Nottingham, Lyon, Utrecht y Feyenoord son los equipos que deberán visitarlo por la Fase de Liga).

