Mientras James Rodríguez gana 684.000 dólares, el salario de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Descubre la abismal diferencia entre los 684.000 dólares que gana James Rodríguez y el sorpresivo salario de Gustavo Petro como presidente.

¿Quién iba a pensarlo? James Rodríguez y Gustavo Petro se vieron envueltos en la polémica del día con una encuentro que dio mucho de qué hablar. El ’10’ tuvo gestos de incomodidad en la entrega del pabellón nacional a la Selección Colombia, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que cobra el presidente de Colombia.

Una de las grandes sorpresas cuando la MLS publicó la lista oficial de salarios fue el sueldo de James. A pesar de que se había dicho que había firmado con Minnesota United FC por 5 millones de dólares al año, se reveló que el ’10’ gana 684.000 dólares con compensación garantizada.

El diario ‘AS Colombia’ publicó un artículo detallado sobre el salario de Gusavo Petro en 2026. No solo tiene una asignación básica mensual que está cerca de los 11.6 millones de pesos colombianos, también recibe ingresos por gastos de representación, bonificaciones por servicio y primas. ¿Esto le hace ganar más o menos que James Rodríguez?

James Rodríguez gana tres veces más de lo que cobra Gustavo Petro

Gustavo Petro y James Rodríguez en un evento de la Selección Colombia. (Foto: X)

Según la guía de salarios oficial de la MLS, James tiene un salario de $684.000 en Minnesota United FC. Esto quiere decir que el capitán de la Selección Colombia gana 494.066 dólares más que Gustavo Petro, ya que el diario ‘AS Colombia’ le reporta al presidente colombiano un sueldo anual de 680 millones de pesos colombiano en 2026. Unos 189.900 dólares, aproximadamente.

El próximo partido de James Rodríguez con la Selección Colombia no es en el Mundial 2026

La Selección Colombia llegó a Dallas para preparar el último partido amistoso antes de debutar en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. (hora colombiana). Ese encuentro será contra Jordania el domingo 7 del mismo mes a las 6:00 P.M. en el estadio Snapdragon. James Rodríguez, apunta a ser titular.

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