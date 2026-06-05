La Federación Colombiana de Fútbol emitió un potente comunicado tras la controversia generada por un supuesto desplante de James contra Antonella Petro.

La Federación Colombiana de Fútbol reaccionó a la controversia que se generó tras la viralización de un video donde aparentemente James Rodríguez ignora a la hija del presidente Gustavo Petro y al propio mandatario durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional previa al viaje de la Selección Colombia al Mundial 2026.

El registro provocó múltiples interpretaciones sobre la actitud de algunos integrantes de la delegación cafetera. Ante el revuelo, la Federación Colombiana emitió un comunicado para fijar su postura y llamar a la calma.

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública su posición frente a las interpretaciones y comentarios surgidos con ocasión de la entrega del pabellón nacional a la delegación deportiva que representará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló el organismo.

El momento de la polémica entre James Rodríguez y la hija de Gustavo Petro (Captura).

Además, la FCF recalcó que su principal responsabilidad es proteger a los integrantes de la selección y rechazó cualquier tipo de ataque contra los futbolistas o su entorno.

“La Federación reitera que su principal compromiso es velar por el bienestar integral de los integrantes de la Selección Colombia y de todas las personas que hacen parte de su entorno. En ese sentido, rechaza cualquier manifestación de agresión, asedio o descalificación dirigida contra los jugadores, sus familias o miembros de la delegación nacional”, indicaron.

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Finalmente, la entidad aclaró que la entrega de la bandera nacional corresponde a una tradición protocolar de larga data en el deporte colombiano. “La entrega de la bandera nacional constituye un acto protocolario e institucional que hace parte de las tradiciones y ceremonias oficiales que históricamente han acompañado a las delegaciones deportivas colombianas en competencias internacionales de carácter mundial y olímpico. Dicho acto se desarrolla en un marco de respeto por los símbolos patrios y por las instituciones del Estado”, concluyó el comunicado.