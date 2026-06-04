Gustavo Petro publicó cómo quedó su hija luego de que James Rodríguez le negara una foto

¿Exposición innecesaria o la defensa legítima de un padre herido? Mira lo que publicó Gustavo Petro de su hija tras el desplante de James.

James Rodríguez se vio envuelto en la gran polémica de la jornada deportiva del 4 de junio. El capitán de la Selección Colombia le negó una foto a la hija menor de Gustavo Petro y no pasó mucho tiempo para que el presidente publicara cómo quedó su hija Antonella tras este hecho.

A los hechos… A pesar de que se llegó a instalar la narrativa de que la Selección Colombia no iba a recibir el pabellón nacional (bandera) por parte del presidente Petro, los jugadores y el cuerpo técnico sí se presentaron al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para el acto protocolario, pero…

La incomodidad se empezó a sentir en el ambiente, Luis Díaz tuvo un frío saludo a Gustavo Petro y cuando la hija menor de Gustavo Petro le pidió una foto a James Rodríguez, el ’10’ colombiano siguió de largo. ¿Fue por qué el presidente es del mismo partido de los seguidores de Iván Cepeda que interceptaron el bus de la Selección Colombia?

Petro publicó cómo quedó su hija tras lo sucedido con James Rodríguez

James Rodríguez y Antonella Petro. (Foto: X / @RTVCnoticias)

Luego del polémico gesto de James con Antonella Petro, el presidente de Colombia no dudó en aparecer en redes sociales. Gustavo Petro publicó lo que muchos querían saber: ¿Cómo quedó su hija tras lo sucedido con Rodríguez? En la publicación que el mandatario hizo sobre Antonella se le vio en una foto entregándole un regalo a Juanfer Quintero con una sonrisa de por medio y en la otra… ¿Un poco triste por lo que pasó con el ‘10′? Cada quien hará su conclusión.

Post de Petro con se hija tras lo sucedido con James. (Foto: X / @petrogustavo)

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¿Quién tiene más seguidores en Instagram, Gustavo Petro o James Rodríguez?

En medio de la polémica que surgió entre James Rodríguez y la hija de Gustavo Petro, apareció como curiosidad la gran diferencia de seguidores que tienen en Instagram. Mientras el capitán de la Selección Colombia tiene más de 50.1 millones de seguidores, Petro cuenta con más de 2.7 millones. La diferencia es de más de 47.4 millones de seguidores.

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