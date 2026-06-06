La Selección de Alemania pierde a su gran promesa y no jugará el Mundial. Ecuador aumenta sus chances de quedarse con el primer lugar.

A menos de una semana para el comienzo del Mundial 2026, la Selección de Alemania pierde a una de sus grandes promesas para la Copa del Mundo. Lennart Karl no estará en la gran cita por un desgarro que lo deja fuera de todo el torneo, siendo un golpe durísimo para los europeos.

Lennart Karl era una de las grandes promesas de este Mundial, tras su gran temporada con el Bayern Múnich. Pero el jugador se tuvo que despedir de sus compañeros en la concentración en Estados Unidos dejando un hueco muy importante.

Karl era llamado a ser una de las estrellas de este torneo y un revulsivo total para el equipo de Nagelsmann: “Acabamos de despedirnos de él frente a todo el equipo. Todos fueron reunidos. Julian dijo unas palabras y Lennart también habló, aunque fue increíblemente difícil para él. Estaba extremadamente triste. Hubo lágrimas,” confirmó el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

Para la Selección de Ecuador esto supone un aumento en sus probabilidades de seguir peleando el grupo. El equipo de Beccacece, a priori, debería centrarse en el segundo lugar, en los papeles, pero el equipo nacional ya advirtió que va por todo y quiere ese puesto. La baja de Karl se suma a la de Gnabry, que también se pierde el Mundial.

Lennart Karl no jugará en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Alemania debutará en el próximo Mundial 2026 el siguiente domingo, 14 de junio, cuando se media a Curazao. No será hasta el 25 de junio, última fecha, cuando se acabe enfrentando a la Selección de Ecuador en el cierre de esta zona en un partido que puede ser por el liderato.

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El nuevo convocado de Alemania

Nagelsmann ya tendría definido al reemplazo de Karl en la Selección de Alemania para el Mundial 2026. Assan Ouédraogo sería el jugador que entre al Mundial 2026 y vivirá también su primera Copa del Mundo defendiendo los colores de su país.

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