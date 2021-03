Qué canal transmite Dorados de Sinaloa vs. Atlante por la Liga de Expansión MX

En lo que es la continuidad de la decimoprimera jornada del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga de Expansión MX, los que se estarán enfrentando son Dorados de Sinaloa y Atlante HOY miércoles 10 de marzo. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Banorte y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de ESPN 3 a partir de las 21:05 horas CDMX.

"El Gran Pez" no pierde muchos encuentros, pero si iguala bastantes. Tres empates en fila acumula con dos 1-1 ante Correcaminos UAT y Pumas Tabasco mas el 2-2 Ante Celaya obtenido recientemente, aunque no triunfa desde el 1-0 logrado contra Leones Negros el 28 de enero. Los dirigidos por Rafael García van 14° con 11 puntos y están fuera de la zona de repechaje de Play Off, la cual se accede desde el 3° al 13°. Aunque bien sabe que posee por encima suyo cuatro equipos con dos o un punto por encima suyo.

Mientras que la visita viene de empatar 1-1 contra Alebrijes de Oaxaca sabiendo que, dos semanas antes, los "Potros de Hierro" cayeron contra Cancún por la mínima. Ante este panorama, los liderados por Mario García Covalles están sextos con 16 unidades, a seis de los puestos de clasificación directa a cuartos de final (Deportivo Tapatío) y semifinal (Celaya) de Play Off respectivamente.

En el choque por el Guard1anes Apertura 2020, Atlante goleó 4-1 en su casa gracias a los goles de Carlos López, Edgar Alaffita, Lizandro Echeverría y Duilio Tejeda, con descuento de José Zúñiga. Pero Dorados posee las estadísticas más añejas. Su última victoria fue de visitante el 15 de feberero de 2018 por 2-0 con tantos de Julio Nava y Gustavo Ramírez. Aunque no triunfa como local desde el 4 de diciembre de 2016, cuando en la final de los Play Off de aquella edición se impusieron por la mínima gracias al aporte goleador de Elio Castro

+Así salieron Atlante y Dorados en su último partido:

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Dorados de Sinaloa vs. Atlante?

HOY miércoles 24 de marzo en el Estadio Banorte.

Horarios por país:

México: 21:05 horas

Estados Unidos: 19:05 PT / 22:05 ET

Argentina: 00:05 horas del 25/3

Transmisión: ¿cómo ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en México a través de ESPN 3. En tanto, ESPN Play lo hará hacia Sudamérica.

