Edson Álvarez había elegido Cruz Azul antes que América

Edson Álvarez, de buen presente en el Ajax de Países Bajos, es muy querido en Club América donde jugó y fue campeón. Aún así, el futbolista admitió que había escogido Cruz Azul antes de probarse en las Águilas.

A los 14 años, después de haber intentado en Pachuca, donde por su estatura y cuerpo le comunicaron que no lo tendrían en cuenta, el defensa y centrocampista retomó sus estudios en la secundaria y dejó momentaneamente el futbol.

En en video podcast de Daniel Habif, Álvarez comentó como una llamada de un ex entrenador Tuzo lo regresó al deporte que hoy lo tiene como titular en la Selección Mexicana: "Me llama un profesor de Pachuca después de seis meses, y le dije 'no profe, el futbol ya terminó para mí'".

El ex defensa de las Águilas relató cómo su ex maestro lo alentó a que no dejara el deporte y que tenía talento como para hacerlo. "Yo te puedo ayudar a conseguir una prueba en los tres equipos de la Ciudad de México, piénsalo", comentó.

"Lo más chistoso es que antes de América yo había escogido a Cruz Azul para irme a probar. Le hablo a Arturo Carranco, quien siguió confiando en mí, y le dije que quería probarme en en Cruz Azul", reveló Edson.

Con sólo una jornada de entrenamiento en la Máquina, Álvarez recibió una propuesta para fichar en el equipo, lo que provocó el cambio de decisión.

"¿De verdad soy tan bueno para esto'", se preguntó, para luego decidir intentar en Coapa. "'¿Qué?', me dice Carranco, 'estás loco, ya estás seguro en Cruz Azul, ¿ya qué le mueves?, preséntate mañana'", declaró Álvarez sobre su maestro.

"Quiero ver hasta donde soy capaz de llegar" fue la respuesta del futbolista, quien además reveló que "los de Cruz Azul estaban llamando las 24 horas para decir '¿dónde estás?, te estamos esperando'". Su destino estaba Club América, donde casualmente le convirtió a la Máquina en la final del Apertura 2018 para ser campeón.



