¿Cuándo se define si Colombia enfrenta al Congo, Jamaica o Nueva Caledonia?

La Selección Colombia aún no conoce a un rival de su grupo, ya que le tocó con quién será el ganador del repechaje de FIFA. Esta llave se define entre 3 equipos, República Democrática del Congo, Jamaica y también la selección de Nueva Caledonia.

¿Cuándo se sabrá el próximo rival de Colombia?

La FIFA confirmó que el repechaje para definir un clasificado al Mundial 2026 se jugará en el próximo mes de marzo. Los partidos se jugarán entre el 26 de marzo, una semifinal, mientras que la final será el 31 marzo y es ahí cuando Colombia sabrá a quién le toca enfrentar.

¿Cómo se juega el repechaje FIFA?

A diferencia de otros años, esta vez se elaboró un “torneo” para definir al próximo clasificado. República del Congo espera al ganador de la semifinal entre Jamaica contra Nueva Caledonia. El equipo que gane esta serie se meterá al grupo K del Mundial 2026.

Para Colombia este partido también es clave, ya que sería el último del grupo y uno que se presenta como clave en los objetivos de llegar lejos en este torneo, ya que podría definir si el equipo de Néstor Lorenzo va primero en el grupo. El favorito a avanzar es República Democrática del Congo.

¿Qué días jugará la Selección de Colombia en el Mundial 2026?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

vs Colombia (17 de junio de 2026) Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (23 de junio de 2026)

(23 de junio de 2026) Colombia vs Portugal (27 de junio de 2026)

