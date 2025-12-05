La reacción de la prensa alemana luego de les tocara Ecuador en el grupo E del Mundial 2026

La Selección de Ecuador conoció ya sus rivales para el grupo del Mundial 2026 y sin duda el rival de mayor cuidado es Alemania. Para la prensa de dicho país, ellos también nos ven como el más difícil del grupo 3.

El gigante diario Bild hizo un recuento rápido del plantel y como era de esperarse destacaron a Moisés Caicedo como el eje del equipo y destacaron a William Pacho y a Piero Hincapié como los defensores.

La revista Kicker hizo la comparativa del combinado nacional que los enfrentó en el Mundial 2006, asegurando que “son muy distintas, ahora con todos los jugadores con rodaje europeo, así como un físico más atlético”.

Süddeutsche Zeitung publicó una nota en donde el protagonista fue Piero Hincapié, quién hasta hace poco fue figura del Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga.

Aún no se conoce el fixture del Mundial pero se sabe que Ecuador y Alemania es el partido que definiría a los clasificados como primero y segundo lugar, ya que están a priori por encima de Costa de Marfil y Curazao.

El grupo de Ecuador en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador se emparejó con Alemania, Costa de Marfil y Curazazo en el Mundial 2026. La Tri jugará el 14, 20 y 25 de junio del 2026 sus respectivos clubes.

Ecuador y Alemania se enfrentaron en el Mundial 2006

