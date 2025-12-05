¿Resignado? La reacción de Sebastián Beccacece por el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece rompió el silencio y habló sobre lo que será el Mundial 2026 para la Selección de Ecuador. La ‘Tri’ jugará contra Alemania, Curazao y Costa de Marfil y el DT dio sus impresiones.

“Bueno, como siempre digo, es un privilegio estar acá; la verdad que es muy feliz. Un grupo que obviamente tiene a una candidata (Alemania), equipos africanos que también sabemos la dificultad que tienen y un debutante (Curazao) que tiene un entrenador con mucha experiencia”, empezó Beccacece reconociendo que Alemania es candidata.

“Creo que es un grupo que nos va a exigir y no tengo dudas de que vamos a estar preparados para esa exigencia”, dijo sobre el grupo en general.

“La clave es por nosotros, por estar unidos, por creer, por estar mentalizados. Siempre me han gustado los desafíos, así que es una linda oportunidad para hacer historia”, dijo sobre que espera un grupo unido.

“Nos tocó una zona donde hay muchos ecuatorianos, y creo que vamos a tener una tendencia importante de gente vibrando en el estadio. Que puedan conectar con ellos, que disfruten con los futbolistas y que acompañen, porque estamos convencidos de hacer un mundial histórico”, finalizó sobre las zonas geográficas.

El sueldo de Beccacece con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece tiene un sueldo con la Selección de Ecuador, que supera los 2.4 millones de dólares. El DT no es uno de los que más cobra en CONMEBOL, pero sí uno de los mejores pagados en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Sebastián Beccacece – sorteo del Mundial

¿Hasta cuándo tiene contrato Beccacece con Ecuador?

Beccacece firmó con la Selección de Ecuador hasta mediados de 2026, después del mundial se termina su contrato. De momento, no se habla de ninguna renovación, por las próximas elecciones que vivirá la FEF.

