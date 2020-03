Ejercicios caseros: Joaquín Beltrán te muestra una rutina para realizar durante la cuarentena

El exdefensor central con pasado en la Liga MX compartió un video para Marca Claro, donde enseña una serie de ejercicios caseros, los cuales pueden ser realizados durante la cuarentena.

Además, el Capi Beltrán ya había dialogado con la empresa anteriormente mencionada, donde hizo hincapié en su experiencia con la suspensión de la Liga MX en el 2009 a causa del brote de influenza H1N1.

"Me acuerdo que sí seguimos entrenando, no fue como en este caso que los equipos están en su casa porque, al final de cuentas, la Liga no paró de manera indefinida. Sí hubo un tiempo determinado para volver a jugar y así se manejó", señaló el Cuaco.

Por lo tanto, marcó los efectos secundarios que un parón de esta magnitud puede traer para un jugador de fútbol.

"En este caso, el ritmo futbolístico es el que veo más afectado porque los equipos no están trabajando juntos, no están haciendo espacios reducidos ni mecanizaciones, solo se están manteniendo físicamente trabajando en sus casas", afirmó.

Lee También