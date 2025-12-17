Zlatan Ibrahimovic suelta un elogio poco habitual: “Es una versión de Messi en miniatura”

Hay que ser muy bueno para ganarse un elogio de Zlatan Ibrahimovic. El ex delantero sueco del AC Milán vive sus primeros años lejos de los terrenos de juego con el mismo sentido del humor y tacto que lo destacaba en su etapa sobre el césped. A lo largo de las últimas horas y de manera inesperada, señaló a quien puede ser el heredero natural de Lionel Andrés Messi. Inter Miami festeja.

Todo ocurrió gracias a que Ciro Messi destacase en un torneo de categoría sub-8 en Estados Unidos con Inter Miami. En medio de todos los festejos y de manera inesperada, apareció la figura de Zlatan Ibrahimovic para entregarle en pleno corazón de La Florida al hijo de Lionel el premio a máximo anotador de la competencia. Las imágenes de ambos en las redes sociales van de la mano de una serie de declaraciones puntuales por parte del sueco que se hacen tendencia.

“Si quieren ver una versión en miniatura de Messi, tienen que ver a Ciro Messi. Me alegra darle este premio de máximo goleador; este chico llegará lejos en el futuro”, palabras del propio Zlatan Ibrahimovic que aparecen ya en diferentes medios de comunicación alrededor del desempeño de uno de los hijos de Lionel Andrés Messi en su etapa como juvenil del club de David Beckham.

Recordemos que Messi y Zlatan fueron compañeros en Barcelona entre el verano del año 2009 y el del 2010. No fue una temporada sencilla para el sueco gracias a su explosiva relación con Pep Guardiola e igualmente gracias al rol que lentamente este le entregaba a Lionel como falso 9. A pesar de quitarle muchos minutos en aquella etapa por el Camp Nou, el sueco jamás ha tenido ni una sola mala palabra hacia un futbolista que considera irrepetible en todos los sentidos.

Zlatan elogió a Ciro Messi por sus goles en Miami

“Messi era la gran estrella. El equipo era suyo. Era tímido y buena gente y me gustaba, pero yo también dominaba en el campo. Debió ser para él como si alguien entrara en su casa y se tumbara en su cama. Entonces él le explicó a Guardiola que ya no quería jugar más en la banda, que quería jugar por el medio”, recuerda el propio Zlatan en su autobiografía sobre dichos tiempos. Afirma que ahora Ciro tiene todo para ser su heredero. Recordemos que se encuentra ya en su segunda campaña con Las Garzas en cuanto a las categorías menores del club se refiere.

El mensaje de Messi tras la polémica en la India

La visita de La Pulga al gigante asiático estuvo marcada por la polémica y por diferentes problemas en la organización. Los altercados e incidentes en los estadios donde debía brillar la figura de Messi ni mucho menos pasaron por alto el panorama internacional. Este quiso agradecer todo el cariño recibido e intentar pasar página tras una visita por la cual incluso hubo detenidos.

“¡Namaste, India! ¡Qué visitas tan increíbles a Delhi, Bombay, Hyderabad y Calcuta! Gracias por la cálida bienvenida, la generosa hospitalidad y todo el cariño que me mostraron durante mi viaje. Espero que el fútbol tenga un futuro brillante en la India”, palabras de Lionel en Instagram. La estatua de casi 40 metros colgada alrededor de su figura es el mejor ejemplo para entender la devoción que se tiene en el país asiático por su fútbol.

