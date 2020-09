En América preocupa el nuevo sistema de entrenamiento de Guillermo Ochoa

En algunas oportunidades, los jugadores buscan nuevas rutinas de entrenamiento, por fuera de las que reciben en el día a día en sus respectivos clubes. Algunas de ellas son especializadas y mejoran el rendimiento. Guillermo Ochoa, portero del América, es uno de los tantos deportistas que pretende prosperar en su condición física.

El experimentado guardametas se introdujo en un programa alterno de entrenamiento que se lleva a cabo en un lugar llamado "El Templo". Memo pretende desarrollar los potenciales de cuerpo y mente, y también tener un estilo basado en el equilibrio y la congurencia, además de mejorar su masa muscular y su patrón nutricional.

Sin embargo, en América no estarían muy de acuerdo en que Guillermo Ochoa forme parte de la nueva práctica: "La directiva del Nido no está muy contenta que digamos con esto, pues se puede arriesgar a lesiones fuera del trabajo y no tiene pleno control. A pesar de que no se le niega el permiso, se les deja claro que deben dosificar bien los esfuerzos", reveló Francotirador de Récord.

Memo realiza un entrenamiento de alto rendimiento.

A su vez, el columnista del medio deportivo agregó: "En el sitio de entrenamiento, Memo tiene su propio profesor, con experiencia en fitness, y el programa tiene una duración perfecta. Con actuaciones como la del sábado, muestra que está en un nivel envidiable".

Cabe mencionar que Hugo González, portero de Rayados de Monterrey, Edson Álvarez y Pablo Aguilar son otros de los futbolistas que también acuden al centro de entrenamiento de mayor resistencia física.

