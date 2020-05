"Hay ignorancia por todas partes": David Faitelson sobre las críticas a los jugadores de Santos

La pandemia del Coronavirus avanza en México y los contagios por día se acercan a los 3,000. El futbol no estuvo exento de esta realidad y Santos fue el primero que confirmó que ocho de sus jugadores contrajeron el virus. Ante las versiones que decían que los elementos se infectaron por violar la cuarentena, salió al cruce el periodista de ESPN, David Faitelson y fue contundente respecto a la forma en que se toma esta problemática.

"He escuchado por ahí y también he leído por ahí en las redes sociales suposiciones que los futbolistas de Santos habrían violado la cuarentena o que no habrían seguido los protocolos que recomiendan la Secretaría de Salud de México y que por eso terminaron infectados", comenzó en su análisis el comentarista.

En su columna, recalcó la alta contagiosidad del Covid-19 para explicar su punto de vista. "Con todo respeto, ustedes me aseguran que si una persona sigue todos los protocolos que recomiendan las diferentes autoridades de salud en cualquier país, si los siguen exhaustivamente, imposible que se contaminen. No. Pueden contaminarse, pueden contagiarse", avisó.

En ese sentido, el analista consideró que el número de infectados de Los Guerreros es una muestra de la actual situación de la pandemia en el país: "A mi me parece que el alto porcentaje de positivos que arrojan los exámenes que hicieron en Santos deja ver también el impacto de la pandemia en México. Estoy seguro de que pueden haber muchísimos casos infectados con Covid-19 que no han dado síntomas, ese es el caso de los jugadores de futbol".

Por último, también respondió a quienes dijeron que los casos confirmados son una estrategia del club verdiblanco para cancelar el torneo. "La verdad que no entiendo qué mente es capaz a suponer que los ocho casos positivos de Santos se deben a la aparente postura del equipo de querer cancelar el torneo del Clausura 2020. Me parece que hay ignorancia por todas partes", concluyó.

