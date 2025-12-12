Mientras Vinicius cobra 17 millones de euros, éste es el salario de Luis Díaz en Bayern Múnich

Vinicius y Luis Díaz suponen dos de los mejores extremos del fútbol europeo a finales del año 2025. Viven diferentes presentes tanto en Bayern Múnich como en un Real Madrid donde la crisis de resultados se ha hecho más que evidente a lo largo de las últimas semanas. Mientras el brasileño ostenta un contrato cercano a los 17 millones de euros a modo de su sueldo y de manera anual, este es el salario del colombiano al sur de Baviera y en el equipo más ganador de toda la historia de la Bundesliga.

Fuentes como L’Equipe entregan a Luis Díaz un contrato cercano a los 14 millones de euros de manera anual por Bayern Múnich. Todo ello después de abandonar Liverpool en medio de una serie de polémicas alrededor de su status salarial. El colombiano pretendía un importante aumento teniendo en cuenta su rendimiento bajo el final de la era Jürgen Klopp. Se trata del octavo vínculo contractual más costoso que tiene el rey del fútbol alemán por estas fechas. Se queda un poco por detrás de momento del extremo de Real Madrid.

Hasta la fecha y nuevo aviso, Vinicius seguirá cobrando 17 millones de euros por la Casa Blanca del fútbol. Es el último contrato que firmó allá por inicios de la década y cuando de la mano de Carlo Ancelotti explotó finalmente a nivel futbolístico. Desde hace varios meses que se pretende renovar su contrato teniendo en cuenta como este finaliza el próximo 30 de junio del año 2027. Hasta la fecha el brasileño se muestra inflexible alrededor de una petición para llegar a los 30 millones de euros por cada 12 meses de servicio. Hablamos de cifras cercanas a lo que supuso el último gran contrato de Cristiano Ronaldo en el estadio Santiago Bernabéu.

La diferencia entre colombiano y brasileño a nivel contractual de momento no es demasiado ancha. Sí lo es ahora mismo en cuanto al rendimiento que ambos han entregado desde que iniciase la presente temporada. Luis Díaz vive uno de los mejores inicios de campaña de su carrera en el fútbol europeo con un total de 12 goles y 7 asistencias a lo largo de 21 partidos oficiales. Vinicius por su parte apenas ha podido conseguir 5 tantos y 6 pases de gol en 22 batallas oficiales. No consigue gritos sagrados con la Casa Blanca del fútbol desde hace 12 partidos.

Vinicius pretende doblar el sueldo de Luis Díaz en Bayern: GETTY

Mientras Vinicius cobra 17 millones de euros, éste es el salario de Luis Díaz en Bayern Múnich. Hablamos de dos de las grandes figuras del fútbol europeo cuando pensamos en extremos por izquierda, e igualmente de dos futbolistas destinados a decir presente en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA en verano del año 2026. En caso de que Real Madrid accediese a las peticiones del brasileño, este prácticamente doblaría la retribución salarial que recibe el cafetero por el sur de Baviera. Hasta la fecha el ex Porto o Liverpool prácticamente dobla sus aportaciones en cuanto a goles se refiere desde el pasado 1 de julio.

