A lo largo del Apertura 2019 de la Liga MX, Miguel Herrera ha dejado en evidencia que es uno de los entrenadores que peor se comporta en el país. Sí, es cierto, no descubrimos nada nuevo, pero durante el último semestre al año pasado lo potenció.

De hecho, en una de sus últimos suspensiones por parte de la Comisión Disciplinaria, el Piojo recibió un jalón de orejas por parte de Emilio Azcárraga. Y hoy, meses después, contó algunos detalles sobre esa situación.

"Me decía Emilio: 'Mira, te estuve viendo y ahora tú calmas a tu gente. Ves como sí te sirvió' y le digo 'pues, claro que me sirvió, si me dolió la lana'", reveló el timonel de las Águilas en una entrevista para el canal de Javier Alarcón.

La institución de Coapa tenía pactada una sanción económica y él lo sabía: "Había una multa y me dejó decidir qué hacer con ese dinero. Si donar en beneficencia o a fundaciones... Mi tontería resultó para hacer algo muy positivo".

Lee También