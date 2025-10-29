¿Messi vs. James Rodríguez?: tres equipos de la MLS y dos de la Liga MX tras su pasos luego de confirmarse su salida de León

Es prácticamente un secreto a voces que James Rodríguez volverá a tener que cambiar de equipo. En una temporada de Copa Mundial de selecciones de la FIFA por los Estados Unidos de Norteamérica, el colombiano busca un nuevo destino para prepararse de la mejor manera posible para dicho certamen. Tras todas las informaciones que anunciaron su salida de León a finales del año 2025, suenan un total de tres equipos de la MLS para quedarse con sus servicios e igualmente dos más en el panorama del fútbol mexicano. Verle como oponente de Lionel Andrés Messi a corto plazo no es ni mucho menos imposible.

Las informaciones apuntan a que James Rodríguez no renovará su contrato con León y que el próximo 9 de noviembre frente a Puebla disputará su último compromiso con el equipo de grupo Pachuca. No nos olvidemos que el conjunto verde se encuentra prácticamente eliminado de la posibilidad de disputar las fases de postemporada de la Liga MX y que por ende, el ciclo del colombiano llegará a su fin salvo giro de 180°. Fox Deportes habla de equipos como Tigres o América de México interesados en saber cómo continuará la carrera de James. Pero ni mucho menos son los únicos.

“El astro colombiano podría mantenerse en el fútbol mexicano, de no seguir con el Club León, hay equipos como América y Tigres que han estado muy cerca sondeando su entorno…Los de la MLS son New York City, Chicago Fire e incluso Orlando City”, marcaba el portal informativo alrededor de los equipos al otro lado de la frontera que también podrían suponer el próximo destino del colombiano antes de la llegada de la Copa Mundial de selecciones que la FIFA. James Rodríguez necesita vencer a las Águilas para mantener con vida el sueño de los playoffs en León.

En caso de verle traspasar la frontera y llegar a los Estados Unidos, hablaríamos de un fichaje de peso para cualquier franquicia. Todo esto tanto en el ámbito deportivo como por supuesto en la expansión de un certamen que viene de celebrar como nunca la renovación de Lionel Andrés Messi. Si los astros se alinean, incluso podríamos ver a James en el clásico rival de Inter Miami durante el primer semestre del año 2026. Orlando supone el máximo oponente del equipo de David Beckham e igualmente uno de los mayores dolores de cabeza para La Pulga en cuanto a su paso por Norteamérica se refiere.

Orlando City, uno de los posibles interesados en James para enfrentarle con Messi: GETTY

Por lo pronto habrá que esperar por acontecimientos, pero todo apunta a que la carrera de James seguirá cambiando en un periodo de cada 6 u 8 meses. Solamente desde que estallase la pandemia en Europa, ya le hemos visto defender un total de 6 camisetas distintas. Everton, Al-Rayyan de Qatar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo y finalmente Rayo Vallecano fueron los pasos previos a un ciclo por León que salvo milagro, finalizará en la siguiente fecha del certamen.

James y Messi, con cuentas pendientes

Las declaraciones del capitán colombiano en la previa del encuentro con Argentina por las Eliminatorias de Conmebol generaron un ambiente de tensión que se vivió en cada instante del choque. Fue empate 1 a 1 en el estadio Monumental y con el propio Messi cruzándose con James Rodríguez en pleno terreno de juegos para recriminarle sus palabras en la previa. El cafetero había hablado de una Copa América del año 2024 hecha a favor del combinado Albiceleste.

“Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”, fueron las palabras de Messi a James Rodríguez que recorrieron el planeta por dicha fecha. Queda esperar por cómo terminará León la fase regular de la Liga MX e igualmente por cómo evolucionará el intereses de tres equipos de la MLS que en este momento son relacionados con la figura del cafetero. Al igual que Lionel, necesita rodaje y minutos de calidad en el semestre previo a su última participación en el gran torneo de la FIFA.

