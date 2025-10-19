Es tendencia:
logotipo del encabezado
James Rodríguez

James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

James Rodríguez es una de las figuras del Club León pero podría cambiar de equipo en México para la siguiente temporada y ya dan pistas.

Por Gustavo Dávila

James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo
James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

James Rodríguez es uno de los puntos altos del León de México desde su llegada, pese a que el equipo en lo colectivo no levanta, y para el 2026 podría haber nuevos rumbos. Desde el país norteamericano dan detalles del futuro del volante colombiano.

Según diario Récord, James Rodríguez no renovaría su contrato con el León, y no solo eso si no que ya maneja dos alternativas serias para su futuro. El ex Real Madrid, Everton, Bayern Múnich podría ir a la MLS de Estados Unidos o a otro club mexicano.

Los equipos no han sido revelados pero en caso de ser de la Liga MX se conoce que sería uno de los que pelean la parte alta en la actualidad. James Rodríguez firmó hasta diciembre 2025.

El volante de 34 años gana actualmente cinco millones de dólares al año, por lo que en su siguiente equipo no ganaría menos de esa cifra. El seleccionado colombiano estará sin duda en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

ver también

Jhon Jader Durán dejaría Fenerbahce y ya lo ponen en otro equipo para el 2026

James Rodríguez Leon

James Rodríguez Leon

Colombia cambia de rival para fecha FIFA de noviembre y sorprende a todos

ver también

Colombia cambia de rival para fecha FIFA de noviembre y sorprende a todos

¡Fichaje histórico! Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa

ver también

¡Fichaje histórico! Daniel Muñoz daría el salto a un gigante de Europa

Las estadísticas de James Rodríguez en el Club León 2025

James Rodríguez lleva 3 goles y 1 asistencia en 10 partidos jugados, antes tuvo irregularidad en Sao Paulo de Brasil y el Rayo Vallecano de Europa.

Publicidad
Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

ver también

Mientras Luis Díaz tiene una fortuna de 54 millones de dólares, esta es la nueva fortuna de Cristiano Ronaldo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
El premio que FIFA le quitó a Colombia en el Mundial Sub-20
Fútbol de Colombia

El premio que FIFA le quitó a Colombia en el Mundial Sub-20

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

Liga de Quito y la gran noticia que recibe previo a enfrentar a Palmeiras
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito y la gran noticia que recibe previo a enfrentar a Palmeiras

Esto dijo el DT de Francia sobre la derrota con la Selección Colombia
Fútbol de Colombia

Esto dijo el DT de Francia sobre la derrota con la Selección Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo