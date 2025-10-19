James Rodríguez brilla en el León de México pero ya tendría nuevo equipo

James Rodríguez es uno de los puntos altos del León de México desde su llegada, pese a que el equipo en lo colectivo no levanta, y para el 2026 podría haber nuevos rumbos. Desde el país norteamericano dan detalles del futuro del volante colombiano.

Según diario Récord, James Rodríguez no renovaría su contrato con el León, y no solo eso si no que ya maneja dos alternativas serias para su futuro. El ex Real Madrid, Everton, Bayern Múnich podría ir a la MLS de Estados Unidos o a otro club mexicano.

Los equipos no han sido revelados pero en caso de ser de la Liga MX se conoce que sería uno de los que pelean la parte alta en la actualidad. James Rodríguez firmó hasta diciembre 2025.

El volante de 34 años gana actualmente cinco millones de dólares al año, por lo que en su siguiente equipo no ganaría menos de esa cifra. El seleccionado colombiano estará sin duda en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

James Rodríguez Leon

Las estadísticas de James Rodríguez en el Club León 2025

James Rodríguez lleva 3 goles y 1 asistencia en 10 partidos jugados, antes tuvo irregularidad en Sao Paulo de Brasil y el Rayo Vallecano de Europa.

