¿Jugar para la Selección Mexicana o para Argentina? Santi Giménez se decidió

Santiago Giménez está en boca del futbol mexicano por el trabajo que viene realizando en Cruz Azul, club donde hizo las fuerzas básicas y en el que su padre (Christian Giménez) se ha ganado el cariño de los aficionados. El delantero se ganó un lugar en el equipo titular y lleva dos goles convertidos en 12 partidos del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

Debido al momento que vive esta joven promesa, mucho se ha especulado acerca de la posibilidad de que en el futuro se nacionalice mexicano. Pues el atacante nació en Buenos Aires (Argentina), el 18 de abril de 2001, pero fue criado en México, donde vivió la mayor parte de su vida.

Padre e hijo: Christian y Santiago Giménez.

Pero, ¿qué pretende hacer Santi? En una entrevista que le concedió a EFE, manifestó: "Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país. La verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la Selección Mexicana si se presentara la ocasión".

Asimismo, el joven de 19 años comentó cómo es el momento que está viviendo con La Máquina y resaltó que siente el respaldo del entrenador Robert Siboldi: "Lo más importante es que percibo la confianza; que el técnico respalde siempre es algo básico, de ahí que me sienta suelto y contento en la cancha y el equipo se vea confiado".

Ya quedó claro: si a Santi se le presentara la oportunidad, elegiría a México...

