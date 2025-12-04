Amenaza para Messi: figura de la Premier League podría llegar a la MLS para la próxima temporada

Lionel Andrés Messi y la MLS se preparan para la definición de una temporada donde solamente Vancouver Whitecaps separa al Inter de Miami de su primera gran estrella en cuanto al soccer de los Estados Unidos se refiere. Todo ello mientras diferentes rumores al otro lado del océano Atlántico señalan a una figura de la Premier League como uno de los próximos grandes objetivos del torneo en cuanto a incorporaciones se refiere.

Nos vamos concretamente a la ciudad de Liverpool y donde se señala a Mohamed Salah. La estrella total del vigente campeón de la Premier League de Inglaterra vive una temporada ni mucho menos habitual en cuanto a sus registros se refiere y donde por primera vez salen rumores sobre la posibilidad de verle poner rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. El periodista Tom Bogert incluso se anima a dar la franquicia que podría darle su lugar por el soccer.

Se habla concretamente del San Diego FC. Es la franquicia más joven de la MLS de los Estados Unidos e igualmente una propiedad del empresario británico egipcio Mohammed Mansour. Tom Bogert señala que Mohamed Salah podría suponer su primera gran apuesta para un equipo que no nos olvidemos llegó incluso a instancias finales de la vigente temporada.

Para muchos puede suponer una sorpresa ver a Salah en este tipo de rumores. Pero la realidad pasa por entender que a lo largo de las últimas temporadas ni mucho menos ha sido una garantía hablar de su futuro por Reino Unido. Arabia Saudita no ha dejado de tentarle sobre la posibilidad de emprender rumbo a nuevos destinos y gracias a esto, se forzó un acuerdo absolutamente histórico con Liverpool hasta el verano del año 2027 que por Inglaterra no descartan que puede interrumpirse antes de lo pensado.

Salah ya estaría en la mira de la MLS de Messi

La renovación de Salah fue una apuesta definitiva del Liverpool por un futbolista absolutamente categórico para sus intereses. Todo ello pensando en intentar iniciar una era dorada como lo consiguiese Manchester City de Pep Guardiola y que hasta la fecha en lo que vamos de curso ha sido más que imposible. Los reds son octavos de la Premier League en este momento y su máxima estrella en ataque apenas suma un total de 5 goles en los 19 partidos que ha disputado en lo que vamos de curso. Hay que devolverse hasta la temporada 2014-2015 con Fiorentina para encontrar un rendimiento de este tipo con sus piernas.

Arabia puso en su día 200 millones de euros por Salah

Desde enero del año 2021 que el futuro de Mohamed Salah se encuentra en la mira de diferentes torneos emergentes. En aquel entonces Al-Ittihad fue el primero en comunicarse con Liverpool para trasladarle una oferta que por entonces parecía absolutamente irrechazable. Finalmente el gigante de Inglaterra terminaría no aceptando dicho acuerdo y el resto es historia. Ahora en Reino Unido se habla incluso de la posibilidad de que pueda unirse a los Estados Unidos de Norteamérica.

Todo ello teniendo en cuenta que Mohamed Salah ya tiene 33 años y que ni mucho menos se espera por Inglaterra que pueda mantener a mediano plazo el rendimiento el que nos ha acostumbrado en estos últimos cursos. Se habla de San Diego FC como un potencial destino para un futbolista que desde su llegada al norte de Inglaterra suma 250 goles para los reds.

