Toda Colombia emocionada: Cristhian Mosquera tomaría una decisión para el Mundial 2026

Cristhian Mosquera se ha convertido en uno de los centrales de moda en Europa, tras su gran nivel en Arsenal. El futbolista de raíces colombiana ha logrado destacar en los ‘Gunners’, metiéndose en una defensa que era liderada por Gabriel y Saliba. No obstante, su futuro internacional sigue sin estar claro.

El central ha tenido como prioridad representar a España, y lo hizo. Pero no ha podido llegar a niveles estelares, ya que el joven jugador solo fue convocado en torneos de equipos formativos. Actualmente, fue convocado para jugar con la Sub-21 de España. Esto no ha gustado al jugador.

Al tener raíces colombianas, Mosquera tiene la gran opción de jugar con la Selección de Colombia. De acuerdo a la información de ESPN, el equipo de Néstor Lorenzo sigue trabajando en convencer al jugador para que sea su “refuerzo” en el Mundial 2026.

Por otro lado, desde Inglaterra revelan que Mosquera se encuentra bajo una importante presión y tiene que decidir ya a qué país representar a nivel de selección. Ya que al jugador pronto, por edad, se le va a cerrar la posibilidad de jugar con el Sub-21 de España.

Cristhian Mosquera solo ha jugado con la menor de España. (Foto: GettyImages)

El futbolista de Arsenal tiene que elegir una selección ya, sabiendo que en España aún Luis de la Fuente ni lo toma en cuenta para la absoluta, y que en Colombia tendría todas las puertas abiertas para ser llamado. El Mundial que se juega en 2026 es otro elemento que pesa en la decisión del jugador.

Sumar a Mosquera representaría para Colombia la posibilidad de jerarquizar totalmente su defensa y ganar a un central joven (21 años) y de gran proyección para los siguientes años. El futbolista tomaría una decisión para los próximos amistosos de marzo.

Los números de Cristhian Mosquera en esta temporada

En lo que va de temporada, Mosquera ha encontrado la oportunidad de sumar espacios en una de las mejores defensas del mundo. El jugador español/colombiano ha jugado ya más de 600 minutos en lo que va de temporada, en 14 partidos.

Los números de Mosquera con España

Mosquera tiene un largo recorrido con las formativas de España, y aunque no ha podido ganarse un lugar en la absoluta, el jugador sí pudo ser campeón olímpico en 2024. Representando a España se llevó la medalla de oro y formó parte de la historia de ese país.

