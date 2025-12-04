Los Grupos de la Muerte más recordados en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo ya se empieza a jugar en el sorteo, el cual se lleva adelante aproximadamente seis meses antes del primer partido de la competencia. Esto se debe a que el azar —creyendo en la honestidad del proceso— puede determinar una zona accesible en los papeles o, por el contrario, un grupo sumamente complicado. Este último escenario puede provocar tanto una eliminación temprana e imprevista o, en el mejor de los casos, una clasificación, pero a un costo tan alto que signifique llegar con la batería descargada a la primera instancia de la fase de eliminación.

Y la historia tiene varios ejemplos de los denominados Grupos de la Muerte que dejaron en el camino a competidores que, en la previa, se posicionaban como amplios favoritos para quedarse con el trofeo. El más reciente y que sin dudas fue un verdadero batacazo, tuvo lugar en la Copa de Mundo de Brasil 2014.

Por el Grupo D (el único en la historia con 3 campeones del mundo), Italia, Inglaterra, Uruguay y Costa Rica, dirimieron dos cupos para los Octavos de Final. Ya la primera jornada parecía dejar afuera a los charrúas, que fueron superados 3 a 1 por el conjunto centroamericano. No obstante, los Ticos le dieron esperanzas a los sudamericanos al imponerse a Italia 1 a 0 y empatar con Inglaterra 0 a 0, quedándose así con el primer puesto. Mientras que la Celeste se recuperó en la segunda y tercera fecha, primero con un 2 a 1 a los británicos y luego con un 1 a 0 ante la Azzurra. Los europeos, afuera en primera ronda.

El otro electrizante Grupo de la Muerte de la Copa del Mundo moderna lo expuso Corea y Japón 2002. Argentina, favorita para el título, frustró su camino hacia lo que esperaba que fuera su tercera estrella (que recién llegó 20 años después) al ser cabeza de serie de la zona que compartió con Inglaterra -con quien cayó 1 a 0-, Nigeria -a quien venció 1 a 0- y Suecia -con quien empató 1 a 1-. En este caso, los europeos fueron los que pudieron seguir su camino en el certamen.

El Grupo de la Muerte de México 1970

El Grupo 3 de la Copa de Mundo de México 1970 juntó a los dos últimos campeones de la competencia: Brasil, en 1958 y 1962, e Inglaterra, en 1966. Además, Checoslovaquia, subcampeona en 1962, y Rumania. En este caso, no hubo sorpresas. La Verdeamarela, encabezada por Pelé, avanzó hasta lograr el título, mientras que Inglaterra quedó afuera en Cuartos con Alemania Federal.

El Grupo de la Muerte de Alemania 2006

Argentina volvía a escena en el Grupo de la Muerte luego de su mala experiencia 4 años antes. Esta vez conformaba el C junto a Países Bajos, la Costa de Marfil de Didier Drogba y Serbia y Montenegro. La Albiceleste, en este caso, pisó fuerte al quedarse con el primer puesto, en tanto que los neerlandeses quedaron segundos por diferencia de gol. De igual modo, ambos clasificaron a los Octavos de Final.

El Grupo de la Muerte de Qatar 2022

El Grupo de la Muerte de Qatar 2022 fue uno de los más apasionantes de la historia, puesto que los cuatro integrantes llegaron a la última fecha con chances de clasificar. Japón y España, en ese orden, se quedaron con los pasajes a los Octavos, mientras que Alemania -por segundo vez consecutiva tras ser campeón en 2014- y Costa Rica, se despidieron del torneo.