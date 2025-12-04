“No era excepcional”: ícono de Liverpool no extraña a Luis Díaz

Para muchos el complicado presente de Liverpool por la Premier League de Inglaterra no puede entenderse sin la salida de Luis Díaz rumbo al Bayern Múnich. La venta del colombiano fue entendida para varios por el Reino Unido como un error en cuanto a la planificación deportiva del club se refiere. En tiempos donde no son pocos quienes le extrañan por Anfield, una auténtica leyenda de los reds ni mucho menos considera que su venta a la Bundesliga sea el condicionante de la difícil situación de los dirigidos por Arne Slot.

“Se verá bien en la Bundesliga porque no es tan buena como la Premier…Era un buen jugador, el Liverpool le sacó provecho durante varios años y consiguió un buen precio; fue un buen negocio para el Liverpool. Lo que no han hecho es reemplazarlo, pero si Wirtz se convierte en lo que esperamos, es un jugador diferente, pero es ese jugador entre líneas por la izquierda, así que eso es lo que obtendrán de él”, declaraba a lo largo de las últimas horas el ex defensor de Liverpool Jamie Carragher. En The Overlap se mostró muy claro sobre los problemas del gigante británico. Afirmó que estos se dan por cuestiones más que alejadas de la presión que realizaba el cafetero en cada partido y que tienen que ver más con un cambio generacional que con una figura en concreto.

Fue un verano absolutamente histórico para el Liverpool. Mientras Luis Díaz se marchaba al Bayer por sumas cercanas a los 75 millones de euros, el gigante de Inglaterra invertía cerca de 500 millones en caras incorporaciones de todo calibre. Hasta la fecha ni mucho menos los resultados han sido amables y ahora mismo son octavos de la Premier League en un contexto deportivo donde por supuesto tampoco puede pasarse por alto el trágico fallecimiento de Diogo jota. Todo se une para Carragher.

El capitán de los reds dejó en claro que ni mucho menos infravalora el rendimiento de Lucho. También que se trató de una operación absolutamente obligatoria teniendo en cuenta las necesidades económicas de la entidad. Como mucho le considera un gran activo desde el banquillo y una segunda espada excepcional: “Díaz fue un muy buen jugador, pero no fue excepcional…Sin el fichaje de Díaz, el Liverpool no seguiría persiguiendo otros tres trofeos. Ha estado fantástico, permitiendo a Klopp ganar más partidos desde el banquillo”.

Las declaraciones de Jamie Carragher llegan después de que Luis Díaz firmase 41 goles y 17 asistencias en 148 partidos con Liverpool. Todo ello a lo largo de un ciclo donde se ganó el cariño de las gradas de Anfield a base de sudor y lágrimas. En lo que vamos de temporada y en su primera aventura por la máxima categoría del fútbol alemán, el cafetero ya suma 12 goles y 6 asistencias a lo largo de 20 partidos oficiales. Hasta la fecha por Anfield se sigue hablando de un jugador que entienden que no era solamente el primero en presionar sin balón.

El próximo rival de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El colombiano fue titular en la victoria como visitante por 3 a 2 frente a la Unión Berlín. Un resultado que mantiene a los de Vincent Kompany en los cuartos de final de un torneo que no ganan desde hace varias temporadas. Su próximo oponente también llegará en un compromiso como visitante y donde tendrán que medirse contra Padeborn.

Recordemos que hablamos de un certamen con un formato de batallas a 90 minutos y sin partidos de ida y vuelta. Bayern Múnich sigue adelante en una Copa de Alemania que no levanta desde el año 2020 y que le ha dado diferentes dolores de cabeza a los últimos ex entrenadores del club. Por lo pronto Lucho Díaz y a la espera de nuevas batallas en dicho certamen pone los ojos en la visita al Stuttgart este fin de semana.

