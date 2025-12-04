Dos campeones del mundo juntos y un africano: los peores rivales posibles para la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia se prepara para su primer sorteo en cuanto a Copas Mundiales de selecciones de la FIFA se refiere en más de media década. La antesala de Rusia 2018 fue el último antecedente que se tiene para un combinado que de la mano de Néstor Lorenzo ya espera por lo que ocurrirá mañana en Washington. Esta es la peor combinación en cuanto al sorteo se refiere que le puede tocar al conjunto cafetero.

Si tenemos en cuenta el reglamento del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA, Colombia se enfrenta a dos escenarios absolutamente catastróficos de todos los que tiene por delante. En el primero surge la posibilidad de tener que enfrentar a combinados como España, Noruega y Ghana a lo largo de los primeros 270 minutos del certamen. Recordemos que el combinado de Néstor Lorenzo se encuentra en el bombo dos y que por ende tiene prácticamente asegurado un choque con una de las grandes potencias como candidatas al torneo.

Aunque parezca mentira, este no es el peor escenario al cual puede medirse Colombia dentro de algunas horas. La segunda combinación de resultados en cuanto al sorteo se refiere, le depararía compromisos ante Francia, Egipto y un choque ante uno de los miembros del repechaje de la UEFA. En este sentido, aparece una chance por más mínima que parezca de tener que medir fuerzas en una misma zona con dos campeones del mundo como los galos e Italia en caso de que la Azzurra regrese a la gran cita.

Todo esto se sabrá mañana en un sorteo donde Colombia también conocerá su posible camino rumbo a las fases definitivas del certamen. Si nos paramos en el escenario mencionado y donde Italia podría ser rival de los cafeteros, debemos entender que antes la cuatro veces campeona del mundo tendrá que derrotar a Irlanda del Norte en las semifinales de la repesca europea y luego al vencedor de una eliminatoria entre Gales y Bosnia que ni mucho menos se plantea amable desde los pronósticos para la Azurra. Recordemos que se perdieron las últimas ediciones de la gran fiesta de la FIFA por derrotas ante Suecia y Macedonia del Norte.

Colombia tiene chances de medirse con Francia e Italia

A la espera de lo que ocurra, lo cierto es que Colombia ya tiene algunos rivales que sabe que no podrá enfrentar en la primera fase del torneo. Croacia, Marruecos, Corea del Sur, Japón, Uruguay, Suiza, Ecuador, Senegal, Australia, Irán y Austria se encuentran descartados al encontrarse en la misma zona que el equipo de Néstor Lorenzo. A estos hay que sumarle que gracias a pertenecer a su misma Confederación, no habrá choques con potencias como Brasil o Argentina hasta como mínimo la llegada de las fases de eliminatoria del certamen.

El sorteo define los rivales de Colombia en marzo

No solamente mañana se define el camino durante las primeras jornadas de la Copa del mundo, sino igualmente la preparación de esta para la selección de Colombia. En caso de tener que emparejarse con selecciones como Francia durante la primera instancia del torneo, quedará absolutamente descartada la posibilidad de medirse frente a los dirigidos por Didier Deschamps en el mes de marzo. Portales como L’Equipe hablan de un amistoso absolutamente cerrado en cuanto a las federaciones se refiere a la espera de lo que ocurra en unas horas.

En cuanto al segundo choque de la ventana de marzo se refiere, se ha especulado con la posibilidad de que Colombia pueda medirse con selecciones de la talla de Portugal o Croacia. Todo terminará de definirse en tras el sorteo. Además de los posibles enfrentamientos mencionados, también se espera que los cafeteros tengan acción durante el mes de junio con algún amistoso en territorio norteamericano para terminar de preparar su regreso a la gran fiesta de la FIFA.

