Liga de Quito

La Libertadores de Flamengo acercó a Liga de Quito al Mundial de Clubes

La Copa Libertadores que ganó Flamengo le dio una mano a Liga de Quito en su objetivo de meterse al Mundial de Clubes 2029.

Por Gustavo Dávila

La Libertadores de Flamengo acercó a Liga de Quito al Mundial de Clubes


La Copa Libertadores que ganó Flamengo también la celebraron los hinchas de Liga de Quito, no solo por que fue el ‘desquite’ contra Palmeiras si no que les ayudó a acercarse al Mundial de Clubes 2029.

Con la consagración del Flamengo en Lima, clasificó directamente al Mundial de la Clubes, es decir su posición en el ranking CONMEBOL ya es indiferente. Con esto Liga de Quito solo tiene a Palmeiras arriba en el ranking actual.

Es decir, si el Mundial de Clubes fuera mañana, Liga de Quito estaría clasificado vía ranking junto a Palmeiras. Los ‘albos’ cuentan con que el 2026, 2027 o 2028 la gane el ‘Verdao’ para que, por como marcha el ranking, pasen al ‘primer lugar’.

Empatados en puntos con Liga se encuentra Racing de Argentina, el club de Avellaneda podría quedarse fuera de la siguiente edición de la Copa si no sale campeón y se dan otros resultados.

Liga por su parte tiene doble chance de clasificar a la Libertadores siguiente, la primera es quedar en los tres primeros puestos del torneo local o bien si gana la Copa Ecuador.

¿Quiénes van al Mundial de Clubes por CONMEBOL?

Por CONMEBOL irán directo los campeones de la Libertadores de los años 2025-2028, y luego los dos primeros lugares del presente ranking. Para la edición 2025, ganada por el Chelsea, clasificaron por Sudamérica los campeones Palmeiras, Flamengo, Botafogo y Fluminense, y por ranking se metieron los argentinos Boca y River.

Barcelona de Rescalvo alista cinco regresos para el 2026

Ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes.



En resumen

  • Flamengo ganó la Copa Libertadores y clasificó directamente al Mundial de Clubes 2029.
  • Liga de Quito se acerca al Mundial de Clubes por ranking CONMEBOL al clasificar Flamengo como campeón.
  • Los campeones de la Libertadores 2025-2028 y los dos primeros del ranking van al Mundial de Clubes.
Gustavo Dávila
