Un tema que ha sido constante en los medios de Ecuador es si finalmente Moisés Caicedo estará o no disponible para el primer partido del Mundial 2026. Hay distintas versiones pero una vía para que esté se dio ‘gracias’ al portugués Cristiano Ronaldo.

Según explica el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, la FEF ya hizo el pedido a la FIFA de levantar la suspensión de Moisés Caicedo. Apelan al artículo 27 del Código Disciplinario que permite una aministía si así la FIFA lo decide así.

El otro argumento se basa en el Artículo 9 del Reglamento de Eliminatorias y el Artículo 69 del Código de la propia FIFA abre la posibilidad para un traslado de sanción y también una excepción por “integridad deportiva”.

Este último es el mismo argumento que la FIFA tomó para reducir la sanción de Cristiano Ronaldo a solo un partido. El portugués vio roja directa y tenía que perderse la fase de grupos del Mundial, o al menos dos partidos, pero finalmente será solo una jornada que ya cumplió en Eliminatorias.

No es el único jugador que podría verse beneficiado de esto, ya que Argentina quiere hacer lo propio con Nicolás Otamendi, expulsado en el mismo partido que Moi Caicedo.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en la doble fecha FIFA de marzo, donde aparentemente ‘La Tri’ se terminará enfrentando a equipos europeos, donde de momento aparecen candidatos como Portugal, Bélgica, entre otros. El sorteo del Mundial será clave para determinar dichos encuentros.

