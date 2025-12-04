A horas de que Messi pueda ser campeón, Inter Miami negocia un contrato de 190 millones de dólares

Inter Miami no solo se alista para una final de la MLS donde Lionel Messi le puede dar a las franquicia de David Beckham el único título local que le queda por levantar. A horas de la definición contra Vancouver Whitecaps, la directiva de Las Garzas negocia un contrato de 190 millones de dólares por su nuevo estadio. Puede ser historia del soccer.

Todo pasa por entender como la Fintech Nubank negocia ahora mismo los derechos de nombre del nuevo estadio de Miami. Hablamos de un acuerdo que por 10 años le daría al club de Beckham una suma que roza los 190 millones de dólares, así como un impulso económico brutal para seguir potenciando el final de la era Messi en La Florida.

No olvidemos que hablamos del nuevo estadio que Inter construye. El Freedom Park, que tendrá capacidad para 25.000 espectadores y está proyectado para inaugurarse en abril de 2026, será la próxima fase de crecimiento deportivo y comercial de una entidad donde incluso ya la renovación de Messi fue anunciada en las obras del recinto. Austin como rival sobre las primeras semanas del cuarto mes del próximo año, el inicio de todo en cuanto a partidos oficiales se refiere.

“Les prometimos a nuestros hinchas que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños”, comentaba no mucho tiempo atrás Jorge Más sobre lo vital que es para el club conseguir que llegue dinero por todos los frentes en cuanto al nuevo estadio se refiere.

La posible llegada de la Fintech Nubank generará activos de peso, así como que Messi inaugure el estadio por todo lo alto. No fue ni mucho menos gratuito para Más que el argentino anunciase su renovación en plena construcción del recinto deportivo: “La firma del contrato de Leo hasta 2028 es un homenaje a nuestra increíble ciudad. Tenemos muchas ganas de escribir nuevos capítulos en nuestro estadio, Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”.

Sancionan a Jordi Alba antes del último partido de su carrera

Jordi Alba se retira tras la final de la MLS y lo hará en un contexto donde habrá títulos en juego. En la previa del choque con los canadienses, las redes se hicieron eco de la sanción que la MLS le ha puesto por un choque con un rival de New York City en la final de la Conferencia Este. De momento podrá jugar contra Vancouver y solo tendrá castigos económicos.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado al defensa de Inter Miami, Jordi Alba por violar la política de la Liga con respecto a las manos hacia la cara/cabeza/cuello de un rival en el minuto 22 del partido de Miami contra New York City el 29 de noviembre”, dicta el comunicado de la patronal sobre el choque que hizo a muchos temer que Jordi Alba no jugase la final de este fin de semana.

