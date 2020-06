La Liga MX se plantea agrandar la Liguilla en el Apertura 2020

Si bien el futbol mexicano está paralizado hace 86 días en los campos de juego, en los escritorios no paró de moverse. Tras la eliminación del Ascenso MX y la mudanza de Morelia a Mazatlán, el Apertura 2020 puede venir con otro cambio: los directivos de la Liga MX se plantean agregar partidos para agrandar la Liguilla.

Los clubes esperan la autorización de las entidades sanitarias para volver a entrenar y poder fijar una fecha concreta para la reanudación del torneo. Además de planificar compras y ventas de jugadores, las directivas tienen en mente modificar el certamen para que haya más encuentros y así paliar la crisis económica que se avecina.

Según informó TUDN, el proyecto habla de mantener las 17 jornadas habituales, pero una vez finalizada la fase regular, modificar la Fiesta Grande. Los cuatro mejor calificados tendrán su boleto directo a los Cuartos de Final, mientras que del 5 al 12 se enfrentarán para dirimirse los cuatro lugares restantes en la definición de la liga.

La idea es que esa ronda previa se dispute a un juego único en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. En caso de empate, las series se terminarán por la tanda de penales. En cuanto a los emparejamientos, se harán igual que la actual Liguilla: 5° vs. 12°, 6 vs. 11°, 7° a 10°, 8° vs. 9°.

Este miércoles habrá una nueva asamblea de dueños en donde se discutirán los cambios y se intentará establecer una fecha de reanudación. Además, los directivos debatirán sobre calendarios de competencia para la Liga de Expansión y la Liga MX.

Lee También