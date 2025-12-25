Messi no solo quiere la segunda copa: todos los récords que puede romper en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA del año 2026 supondrá la última edición donde veremos a Lionel Andrés Messi. El argentino tiene todas sus deudas al saldadas con el máximo torneo de este deporte. Pero también la posibilidad de seguir acumulando hitos y marcas de todo tipo tras la consagración de la Albiceleste en Qatar 2022. Por todo esto va el que para muchos ya es el mejor futbolista de todos los tiempos dentro de algunos meses por Norteamérica.

En primer lugar debemos entender que ver a Messi en la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA marcará un nuevo hito en cuanto a participaciones de un solo jugador se refiere. Sería la sexta vez donde Lionel Andrés diría presente en este tipo de certamen y seguramente lo hará de la mano de nombres que como Cristiano Ronaldo, también marcarán historia en este apartado. Pero hay mucho más en el camino.

En caso de ganar el título por New Jersey a mediados del mes de julio, hablaríamos de Messi como el primer jugador en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA en levantar dos ediciones seguidas del torneo como capitán. Es el máximo referente de la Albiceleste tanto a nivel futbolístico como por supuesto en un vestuario encolumnado alrededor de su figura. Nadie ganó dos ediciones seguidas siendo capitán.

A todo esto hay que sumarle por supuesto la posibilidad de luchar por intentar convertirse en el máximo anotador en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA. Miroslav Klose manda con 16 goles tras su paso con Alemania por diferentes ediciones del torneo. Messi tiene 13 hasta la fecha y también aparece la posibilidad de convertirse en el máximo asistidor en toda la historia del certamen. Ojo con Kylian Mbappé en ambas luchas, será su gran rival.

Messi se alista para un Mundial de despedidas y llena de retos: GETTY

“Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien…La verdad es que lo venimos hablando con Scaloni. Él entiende también y lo hablamos mucho. Lo venimos hablando desde hace tiempo y siempre me dice que por él le gustaría que esté del lugar que me toque o que sea. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”, comentaba el propio Messi semanas atrás en charla con ESPN sobre los retos que espera que aparezcan en el horizonte. El planeta fútbol espera que salvo giro de 180° le veamos en el torneo.

Un Bota de oro sin precedentes

Por último pero no menos importante, aparece la posibilidad de ser el argentino más veterano en consagrarse como goleador de una Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Messi llegará al torneo en la cercanía de los 39 años. Tal y como ha ocurrido en diferentes ediciones del torneo, cumplirá en plena realización de un certamen donde espera consagrarse con la Bota de Oro. Se viene una edición donde se cerrará el círculo alrededor del capitán de la Albiceleste y donde hay mucho más en juego que una simple defensa del torneo ganado en Oriente Medio.

La actividad para Argentina empezará cuando una zona de grupos donde tendrá que medirse con selecciones como Argelia, Austria o Jordania. En caso de terminar como primero de su zona, los dirigidos por Leonel Scaloni se auguran tener en la previa un camino bastante amable hasta la ronda de semifinales. Poco a poco se acerca la última gran edición el torneo de la FIFA con los nombres de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como bandera.

Datos claves

Hitos históricos: Messi busca ser el primer jugador en participar en seis Mundiales y el primero en levantar dos títulos consecutivos como capitán. Además, está a solo 3 goles de igualar a Miroslav Klose (16) como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo y a 2 asistencias de Pelé (10) para ser el máximo asistente.

El Grupo J de Argentina: La Albiceleste debutará el 16 de junio en Kansas City. Su camino en la fase de grupos ya está definido en sedes y horarios (hora argentina):

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio (22:00) en Kansas City.

Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio (14:00) en Dallas.

Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio (23:00) en Dallas.

Proyección al título: Si Argentina lidera su grupo, jugaría los 16avos de final el 3 de julio en Miami. El camino proyectado podría cruzarlo con Portugal en cuartos de final y culminar en la gran final el 19 de julio en Nueva Jersey

