El nuevo delantero extranjero que pidió Tiago Nunes para Liga de Quito

Liga de Quito va por un nuevo delantero de características distintas a la de Jeison Medina y Michael Estrada y desde la prensa revelan al pedido por Tiago Nunes. Los ‘albos’ van por un ex seleccionado juvenil de Uruguay.

Joaquín Ardaíz es el elegido por la directiva de Liga de Quito para reforzarse de cara al 2026. Actualmente se encuentra en el Sarmiento de Junín de la primera división de Argentina.

A sus 26 años ha tenido una larga carrera en el exterior con varios equipos en Europa como en Suiza, Turquía, Bélgica e Italia. En Sarmiento viene de marcar 3 goles y 1 asistencia en 11 partidos.

Ardaíz fue juvenil de la Selección de Uruguay en las divisiones desde la sub 15 hasta la sub 20, sin embargo no fue considerado para la mayor y ya no ha sido convocado.

Su mejor temporada la vivió en el Schaffhausen de la segunda división de Suiza, donde anotó 20 goles en 40 partidos. Su valor de mercado no subiría de los 700 mil dólares.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Joaquín Ardaíz – Uruguay.

