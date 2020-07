Layún ve a Monterrey campeón del Guard1anes: "Me veo levantando el título"

A pesar a la postergación de su debut en el Guard1anes 2020 a causa del Huracán Hanna, Monterrey se encuentra listo para tener su presentación ante Toluca por el torneo local. Buscando dejar en el pasado el flojo Clausura 2020, La Pandilla intentará defender y revalidar el título local.

Aunque el equipo de Antonio Mohamed cuenta con un sinfín de figuras para afrontar el certamen, lo cierto es que Miguel Layún, así como otros elementos puntuales, serán los encargados de plasmar su experiencia y lucirse más que el resto en el campo de juego.

En diálogo con Marca, el defensor de Rayados, exteriorizando que mantiene intacta la fe y su deseo de coronarse con el club, marcó: "Me veo levantando el título al final del torneo nuevamente y ojalá que así sea. Es uno de los equipos más competitivos en los que he estado, no veo una línea débil en Rayados".

Analizando los trabajos llevados a cabo por parte del primer equipo de Monterrey durante el tiempo en el que el futbol estuvo detenido y a la espera de regresar a las actividades, Layún, destacando el trabajo de sus colegas, afirmó: "Lo que he visto en la pretemporada es sumamente positivo y espero que se refleje en la temporada. Tuvimos un ascenso con el pasar de la temporada, jugamos de una manera en la que no merecíamos no ganar un partido, merecimos ganar varios, pero el fútbol es así. Vamos a encontrar un Rayados que mantenga una línea ascendente".

Para finalizar, indicando que la ausencia de las aficiones en las gradas será una de las cosas que más sentirán los equipos de la Liga MX durante el transcurso del Guard1anes 2020, Layún completó: "Será extraño los partidos sin gente. Yo los veo por televisión y falta algo, falta eso que pone el aficionado. Mucha gente piensa que no lo son, pero el aficionado tiene un rol importantísimo, se vive de manera distinta cuando la gente está involucrada, metida y apoyando. Se va extrañar, pero es momento de cuidarnos".

Lee También