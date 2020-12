Álvaro Morales destruye y trollea a Pumas UNAM por la derrota con Cruz Azul: "Están muertos y se acabó la suerte"

Pumas UNAM cayó goleado 4-0 ante Cruz Azul como visitante en el Estadio Azteca, por la ida de las semifinales del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los Universitarios se llevaron tres golpes tempraneros y a los 13 minutos ya estaban perdiendo 3 a 0, algo que no dejó pasar el periodista Álvaro Morales.

En una ráfaga de goles y superioridad futbolística, la Máquina de Robert Dante Siboldi abrió el marcador gracias a Roberto Alvarado a los 2 minutos de juego, para luego continuar con más anotaciones que sorprendieron a los Felinos.

Más tarde apareció el gol más bonito de la noche: Rafael Baca capturó un balón proveniente de la defensa de Pumas en tres cuartos de cancha, y de sobre pique sacó un tremendo derechazo que se metió en el ángulo de Julio González.

Y poco después, a los 13, Cruz Azul ya estaba ganando por 3-0 gracias a otro bonito gol de Luis Romo, que tras asistencia de cabeza de Roberto Alvarado remató cruzado por bajo y la pelota ingresó rozando el palo izquierdo.

Mientras se sucedía esta tempranera goleada para los Azules, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, se despachaba en Twitter contra Andrés Lillini y sus dirigidos. "¡¿Dónde están los Cachuncitos!??? Jajajaja. En esa transición defensiva, te das cuenta que los Pumas no tienen trabajo. Les dije, la suerte de les va acabar", escribió en un primer momento. "Un equipo malo y sin buen trabajo. Ese es pumas. Todo su paso ha sido fortuito. ¡Goooyyy..! Ah, perdón: ¡Gooool de la Máquina!", continuó.

Jajajajajajajajajajajajaj.



¡¿Dónde están los Cachuncitos!???



Jajajaja



En esa transición defensiva, te das cuenta que los Pumas no tienen trabajo.



Les dije, la suerte de les va acabar.



Jajajaja — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 4, 2020

Minutos después publicó: "Olvídense de la vaselina: pásenle algo para la garganta a los auriazules". Y agregó: "Vayan abriendo las alcantarillas... muchos cachuncitos volverán hoy. Ya saben, de 2004 a la fecha son de contentillo".

Olvídense de la vaselina: pásenle algo para la garganta a los auriazules. — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 4, 2020

Y ya comenzado el segundo tiempo, siguió apuntando a la falta de trabajo de los Universitarios en tono burlesco: "Los pumas no saben neutralizar los intervalos de Cruz Azul no revertir la superioridad en medio campo. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. ¡Pura suerte!", volvió a expresar.

¡Hasta en eso tiene suerte pumas!



Les quitan un gol.



Jajajajjqjq https://t.co/RFOX9nv7Dg — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 4, 2020

Con el 4-0 final, gracias a un contragolpe y nuevo tanto de Luis Romo, Morales subió un video riéndose y trolleando nuevamente a Pumas UNAM: "Esos Pumas ya están muertos, nomás no les avisaron. Se les acabó la suerte..."

Jajajajajajajajajajqjajajajaajajajajajajbdbelelwkenenenek



(Perdón, me andaba ahogando de la risa).



4-0. pic.twitter.com/tR5QUt8mJw — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 4, 2020

